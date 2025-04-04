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Технологии

14,3 ГВт новых мощностей планирует ввести Самрук-Энерго до 2032 года

Введение новых мощностей, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 16:07 Фото: АО "Самрук-Энерго"
На заседании Общественного совета АО "Самрук-Қазына" под председательством Болата Жамишева состоялось заслушивание итогов деятельности АО "Самрук-Энерго".

В заседании приняли участие руководство АО "Самрук-Қазына", АО "Самрук-Энерго", депутаты Парламента РК, эксперты и общественные деятели.

АО "Самрук-Энерго", являясь крупнейшим многопрофильным энергетическим холдингом, имеет в структуре всю цепочку производства, начиная от добычи угля и заканчивая сбытом электроэнергии. Доля Самрук-Энерго в установленной мощности Казахстана составляет 32% и 42% от добычи угля. Всего в состав Самрук-Энерго входит 25 дочерних компаний с общим количеством работников – около 20 тыс. человек.

Председатель Правления АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов представил результаты работы компании за 2024 год. Он отметил, что в прошлом году группа компаний Самрук-Энерго перевыполнила поставленные задачи по производству электроэнергии. Так, суммарная выработка электроэнергии дочерними компаниями Самрук-Энерго в 2024 году составила 39,7 млрд. кВтч, что составляет 102% от годового плана и выше фактического показателя 2023 года. В 2025 году планируется увеличить объем выработки электроэнергии до 40,9 млрд. кВтч.

Фото: АО "Самрук-Энерго"

Ремонтная компания в прошлом году была выполнена в полном объеме, что позволило успешно пройти нынешний отопительный сезон. Также в конце 2024 года был введен в эксплуатацию 1-й энергоблок Экибастузской ГРЭС-1. Благодаря этому мощность станции увеличилась до 4000 МВт, и впервые станция за последние 30 лет заработала в 8-блочном режиме.

Глава Самрук-Энерго рассказал о реализуемых крупных инвестиционных проектах, которые направлены на развитие энергетической инфраструктуры Казахстана и обеспечение энергетической безопасности и экономического роста страны. До 2032 года Самрук-Энерго планирует ввести 14,3 ГВт новых мощностей, что составляет 55% от республиканского плана во вводу новой генерации.

После заслушивания докладов члены Общественного совета задали спикерам интересующие их вопросы и получили на них подробные ответы.

Фото: АО "Самрук-Энерго"

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Айсулу Омарова
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