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Общество

Компании "Самрук-Қазына" отчитались о подготовке к отопительному сезону

заседание, Болат Жамишев, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 15:31 Фото: "Самрук-Казына"
На заседании Общественного совета АО "Самрук-Қазына" под председательством Болата Жамишева "Самрук-Энерго" и KEGOC представили результаты подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов, сообщает Zakon.kz.

Как отметил управляющий директор Фонда Бахытжан Таубаев, прошлый отопительный сезон дочерние компании прошли успешно, без критических вопросов с электро- и теплоснабжением. При этом максимальное потребление электроэнергии в предстоящем сезоне может вырасти до 18,2 ГВт против 17,7 ГВт прошлой зимой.

управляющий директор фонда "Самрук-Казына" Бахытжан Таубаев, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 15:31

Фото: "Самрук-Казына"

"Самрук-Энерго" завершает ремонтную кампанию

На энергообъектах группы предусмотрен ремонт 111 единиц основного оборудования, в том числе 19 капитальных, 5 расширенных и 87 текущих ремонтов. Работы охватывают энергоблоки, котлы, турбины, линии электропередачи, подстанции и тепловые сети, отметил глава "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов.

Кайрат Максутов, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 15:31

Фото: "Самрук-Казына"

Компания также играет ключевую роль в развитии энергетики страны. Из предусмотренных планом Казахстана до 2035 года новых генерирующих мощностей на долю "Самрук-Энерго" приходится почти половина.

KEGOC: национальная электрическая сеть готова к отопительному сезону

Председатель правления АО "KEGOC" Наби Айтжанов сообщил, что компания в полном объеме выполнила запланированную ремонтную программу и 2 октября получила паспорт готовности к отопительному сезону 2026–2027 годов.

Наби Айтжанов, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 15:31

Фото: "Самрук-Казына"

В предстоящий осенне-зимний период максимальное потребление электроэнергии может вырасти на 3,4%, производство – на 3,1%, отметил он.

Наибольший рост нагрузки ожидается в Южной зоне энергосистемы. Максимальное потребление мощности здесь может достичь 5 100 МВт, что на 700 МВт выше уровня прошлого сезона. Собственная генерация с учетом ввода запланированных мощностей ожидается на уровне порядка 2 800 МВт. Недостающий объем мощности будет обеспечиваться за счет перетока по транзиту "Север–Восток–Юг".

Болат Жамишев, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 15:31

Фото: "Самрук-Казына"

По итогам заседания подчеркнута необходимость своевременного завершения всех подготовительных мероприятий и обеспечения бесперебойной работы энергетических объектов в отопительный сезон.

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Айсулу Омарова
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