Компании "Самрук-Қазына" отчитались о подготовке к отопительному сезону
Как отметил управляющий директор Фонда Бахытжан Таубаев, прошлый отопительный сезон дочерние компании прошли успешно, без критических вопросов с электро- и теплоснабжением. При этом максимальное потребление электроэнергии в предстоящем сезоне может вырасти до 18,2 ГВт против 17,7 ГВт прошлой зимой.
"Самрук-Энерго" завершает ремонтную кампанию
На энергообъектах группы предусмотрен ремонт 111 единиц основного оборудования, в том числе 19 капитальных, 5 расширенных и 87 текущих ремонтов. Работы охватывают энергоблоки, котлы, турбины, линии электропередачи, подстанции и тепловые сети, отметил глава "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов.
Компания также играет ключевую роль в развитии энергетики страны. Из предусмотренных планом Казахстана до 2035 года новых генерирующих мощностей на долю "Самрук-Энерго" приходится почти половина.
KEGOC: национальная электрическая сеть готова к отопительному сезону
Председатель правления АО "KEGOC" Наби Айтжанов сообщил, что компания в полном объеме выполнила запланированную ремонтную программу и 2 октября получила паспорт готовности к отопительному сезону 2026–2027 годов.
В предстоящий осенне-зимний период максимальное потребление электроэнергии может вырасти на 3,4%, производство – на 3,1%, отметил он.
Наибольший рост нагрузки ожидается в Южной зоне энергосистемы. Максимальное потребление мощности здесь может достичь 5 100 МВт, что на 700 МВт выше уровня прошлого сезона. Собственная генерация с учетом ввода запланированных мощностей ожидается на уровне порядка 2 800 МВт. Недостающий объем мощности будет обеспечиваться за счет перетока по транзиту "Север–Восток–Юг".
По итогам заседания подчеркнута необходимость своевременного завершения всех подготовительных мероприятий и обеспечения бесперебойной работы энергетических объектов в отопительный сезон.