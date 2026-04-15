Общество

Ветеран войны в Алматы отметил 101 год

В Алматы участника Великой Отечественной войны поздравили военнослужащие, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 16:25
В Алматы участника Великой Отечественной войны Ивана Матвеевича Бегунова в день его 101-летия торжественно поздравили военнослужащие, сообщает Zakon.kz.

Военнослужащие Десантно-штурмовых войск, представители местных органов военного управления, Военного института Сухопутных войск, а также Алматинского филиала РОО "Ветераны Вооруженных сил" зачитали имениннику поздравительный адрес от министра обороны. В официальном письменном поздравлении фронтовику искренне выражена признательность за вклад в Победу и его многолетний труд.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Праздничную атмосферу создал военный оркестр Национальной гвардии МВД РК, исполнивший песни военных лет.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Иван Матвеевич поблагодарил гостей за внимание и пожелал всем мира, здоровья и чистого неба над головой.

"Самое главное, чтобы был мир. Берегите друг друга, цените жизнь и живите с чистым сердцем", – отметил фронтовик.

Несмотря на почтенный возраст, ветеран сохраняет бодрость духа, интересуется событиями в стране и мире и остается в кругу большой и заботливой семьи.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Иван Матвеевич родился 15 апреля 1925 года в Житомире. С девяти лет его воспитывала крестная мать. В 16 лет он переехал в Западный Казахстан в поисках работы, а вскоре началась война.

На фронт его призвали из Актюбинской области. Он служил пулеметчиком в составе 228-го гвардейского стрелкового полка на Украинском фронте, участвовал в освобождении стран Европы. Победу встретил в мае 1945 года в Праге.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

За проявленные мужество и стойкость награжден орденом Красного Знамени, медалью "За отвагу" и другими боевыми наградами.

В послевоенные годы Иван Бегунов трудился прорабом на предприятиях "Казстроймонтаж" в Кызылорде, затем – в "Казэлектромонтаж" в Алматы, посвятив себя мирному строительству.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Сегодня ветеран живет с дочерью Ириной. У него пятеро внуков, одиннадцать правнуков и праправнук – большая семья, которая с гордостью продолжает его жизненный путь.

4 апреля 2026 года в Алматы с 99-летием поздравили ветерана ВОВ, озвучив слова искренней благодарности и глубокого уважения за мужество, стойкость и верность Родине.

Оксана Житникова
Оксана Житникова
