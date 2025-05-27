В Карагандинской области началась масштабная борьба с саранчой
Для координации действий и оперативного реагирования создан оперативный штаб.
Как сообщил заместитель акима Карагандинской области Бауржан Асанов, в этом году планируется обработать против вредителя 59,3 тыс. га земель. Работы проводятся в плановом порядке.
"Главная задача — предотвратить возможный ущерб сельхозпроизводителям. Мы работаем на упреждение, чтобы локализовать и не допустить распространения очагов вредителей", — отметил Бауржан Асанов.
Фото: пресс-служба акима Карагандинской области
Один из фермеров Актогайского района — Сагдат Куземханов, ранее озвучивший обеспокоенность по поводу борьбы с саранчой, уточнил, что работы ведутся.
"Борьба с саранчой идёт, уполномоченные органы на месте, техника работает", — отметил он.
Против стадной саранчи, в том числе итальянского прусса, уже с 20 мая ведется химическая обработка. Задействованы девять наземных вентиляторных опрыскивателей, два сверхлегких самолета, дельтаплан и четыре агродрона. Это позволяет оперативно охватывать большие территории и работать в труднодоступных местах.
Фото: пресс-служба акима Карагандинской области
Всего в полевых работах участвуют 136 специалистов. Регион рассчитывает минимизировать риски для посевов и обеспечить стабильный агросезон.