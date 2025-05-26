С неба и с земли: в Приаралье началась масштабная борьба с саранчой

Полчища саранчи атаковали Приаралье: в Кызылординской области началась масштабная обработка полей. Жители сел сообщают о нашествии вредителей, которое связывают с ранней жарой. С неба и с земли саранчу травят дронами, самолетами и распылителями, передает Zakon.kz.

Жители говорят, что вредители не тревожили посевы вот уже около 20 лет. Однако в 2025 году, видимо, из-за наступившей раньше обычного жары саранча буквально атаковала Приаралье.

Фото управления сельского хозяйства и земельных отношений Кызылординской области

В аулах Каракум, Сазды, Аккум, Косаман травля вредных насекомых идет уже несколько дней. В начале мая полчища итальянского пруса (вид насекомых из семейства саранчовых. – Прим. ред.) даже зашли в 4 жилых дома.

Алма Есенова живет в Аральске. Работает инженером по экологическому просвещению в заповеднике Барсакельмес.

"Саранча к нашему заповеднику никогда не подходила, поэтому все села, которые рядом с нами, вне опасности. Я живу здесь всю жизнь, и, как говорят старожилы, нашествие этих насекомых в Аральском районе было лет 20 назад. Наша теплая зима и ранняя жара этой весной – причины, по которым насекомые так рано активизировались. Сейчас каждый день обработка, поэтому люди уже не боятся вредителя, как в первый день нашествия. Хорошо, что вовремя начались эти работы", – отметила Алма Есенова.

"Мы живем в Сапаке. В этом году рано началась сильная жара, даже больше 40 градусов было, поэтому насекомые стали такими активными. Песок аж цвет изменил – стал темно-коричневым, некуда было ногой наступить, везде насекомые были. Люди снимали на видео это зрелище, делились в соцсетях. В нашем ауле уже нет опасности, все нормально, люди работают", – рассказал председатель крестьянского хозяйства Байман Елмагамбетов.

Фото управления сельского хозяйства и земельных отношений Кызылординской области

В общей сложности в Аральском районе планируется обработать 28 818 гектаров. Половина площади уже опрыскана препаратами. В области создан специальный штаб. В работе задействованы 12 наземных распылительных агрегатов, 3 беспилотника и 2 легких самолета, работают 324 специалиста.

"С самого утра специалисты заняты травлей вредителей. Сегодня травят с дронов, с самолетов, распылительных агрегатов всего в 7 сельских округах. С неба и с земли ее атакуют. Работу начали 13 мая, и она еще продолжится до июля. Всего в Кызылординской области обработают 60 тысяч гектаров", – отметил руководитель областного Управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгат Дуйсебаев.

Фото управления сельского хозяйства и земельных отношений Кызылординской области

Специалисты заявляют, что сейчас саранча еще молодая, она пока не летает, но уже питается растениями. По мере взросления ее аппетит и подвижность возрастут – и тогда она сможет нанести серьезный ущерб посевам.

Ранее Zakon.kz рассказал, какие меры принимаются в стране для борьбы с саранчой. Также сообщалось, что распространение личинок стадных саранчовых вредителей наблюдается в Жамбылской и Туркестанской областях.

В Туркестанской области фермеры просят чиновников срочно спасти их посевы от саранчи. Вредитель пожирает гектары бахчевых буквально на глазах. Дехкане Шардаринского района жалуются, что приложили максимум усилий для борьбы с опасными насекомыми, но все напрасно.