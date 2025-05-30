Минцфиры опубликовало важную информацию касательно верификации смартфонов

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) 30 мая выступило с разъяснением по поводу системы верификации IMEI после появления в публичном пространстве вопросов, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве пояснили, зачем внедряется эта инициатива и каким образом она будет работать.

Зачем внедряется верификация IMEI

Основная цель – обеление рынка мобильных устройств, повышение цифровой безопасности и снижение теневого оборота.

На рынке сегодня фиксируются:

серый импорт;

подделка IMEI-кодов;

оборот краденых или нелегально ввезенных телефонов;

мошенничество с персональными данными пользователей.

По итогам 2024 года потери бюджета от серого импорта превысили 150 млрд тенге.

С момента запуска системы верифицировано более 12 млн устройств за два месяца – это в 3 раза больше, чем ежегодный объем продаж новых телефонов в РК. Это означает, что нелегально ввезенные ранее устройства переходят в легальное поле.

Таким образом, проект доказал свою эффективность и начал приносить конкретные результаты:

увеличение налоговых и таможенных поступлений;

равные условия для всех участников рынка;

повышение доверия граждан к рынку.

Кто платит и сколько?

Граждане не платят.

Верификация бесплатна для физических лиц, включая до 2-х устройств в год (или в месяц в зависимости от страны ввоза) для личного пользования.

Оплату осуществляют импортеры, как юридические лица, за услугу, включаемую в структуру закупки.

Размер оплаты рассчитан на основе:

расходов на доступ к международным базам (например, GSMA);

обеспечения технической поддержки 24/7;

защиты данных и противодействия мошенничеству.

Сравнение с другими странами:

Узбекистан: 3 000-4 000 тг;

Кыргызстан: от 4 200 тг;

Азербайджан: от 10 000 до 50 000 тг;

Турция: более 750 долларов;

Таджикистан: от 4 500 тг.

Таким образом, тариф в Казахстане – один из самых низких в регионе.

Дополнительно: размер оплаты определяется рынком самостоятельно, с учетом технических и инфраструктурных затрат.

Почему услугу оказывает частная компания?

Речь не идет о передаче фискальной функции.

Это техническая услуга. Вместо создания новой госструктуры и дополнительных расходов из бюджета, реализация проекта была предложена рынку – через открытую и конкурентную процедуру.

Почему средства не поступают в бюджет?



Потому что это не налог и не госпошлина, а оплата коммерческой технической услуги.

Государство здесь выступает регулятором и контролером, а не исполнителем.

По аналогии:

как при подключении к онлайн-кассам;

как при технической сертификации оборудования.

Важно отметить: с введением системы государство начинает получать ранее недополучаемые таможенные пошлины и налоговые поступления, которые ранее терялись из-за серого импорта.

Что с доменом, регистрацией и прозрачностью оператора?

Компания-исполнитель зарегистрирована официально и действует в правовом поле.

Домен защищен – это обязательное требование для сервисов с персональными данными.

Все контактные данные, структура собственности и юридические сведения переданы в компетентные органы.

Что получает государство, бизнес и граждане?

Граждане:

бесплатная верификация;

защита от покупки краденых или поддельных телефонов;

уверенность в легальности устройства;

защита персональных данных.

Бизнес:

равные конкурентные условия;

снижение давления со стороны "серых" схем;

юридическая защита своих поставок.

Государство:

рост налоговых и таможенных поступлений;

снижение расходов на борьбу с серым импортом;

правовая предсказуемость рынка.

Резюме:

Система верификации IMEI – это инструмент наведения порядка, а не источник нагрузки на граждан.

Все работает в рамках законодательства, под контролем государства, с прозрачным механизмом отбора исполнителей и реальными результатами уже в первые месяцы внедрения.

Ранее казахстанцам объяснили, где и как проверить статус верификации своего смартфона по IMEI-коду.

