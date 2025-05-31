Новый мировой рекорд по скорости интернета поставили в Японии
Это стало возможным благодаря разработке волокна с 19 независимыми ядрами, пишет Nict.news.
"Новая технология использует оптический кабель с 19 независимыми жилами, каждая из которых передает данные параллельно. При толщине всего 0,125 мм (как стандартное волокно) этот кабель обеспечивает пропускную способность, сравнимую с 19-полосной магистралью для данных", – говорится в публикации.
Ключевым достижением стало решение проблемы затухания сигнала на больших расстояниях. Исследователи разработали систему усиления, которая одновременно работает в двух световых диапазонах (C и L) для всех 19 жил без взаимных помех.
Ученые заявляют, что технология особенно актуальна в контексте развития ИИ, интернета вещей и связи 6G. Современные сети не справляются с растущим трафиком данных – по прогнозам, к 2030 году потребности в передаче данных увеличатся в 100-1000 раз.
Сообщается также, что волокно позволит использовать существующую инфраструктуру без значительных изменений. Правда, пока это работает в условиях лабораторий, а когда технологии доберутся до обычных пользователей – неизвестно.
Ранее сообщалось, что две китайские компании объединили усилия и сумели запустить в стране широкополосную сеть 10G.