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Технологии

В Китае поезд разогнался до 800 км/ч за 5 секунд и побил мировой рекорд

Железная дорога, рельсы, транспорт, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 04:57 Фото: magnific
Китайские исследователи разогнали экспериментальный поезд на магнитной подушке с места до 800 километров в час всего за 5,3 секунды, побив новый мировой рекорд, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Der Standard, эксперимент провели на испытательном полигоне длиной один километр в провинции Хубэй, центральный Китай.

Поезд весом 1,1-тонны достиг максимальной скорости, преодолев около 600 метров, спокойно остановившись в конце трассы. По данным китайского государственного информационного агентства, это был третий рекорд скорости, установленный лабораторией:

  • в июне 2025-го поезд разогнали до 650 км/ч,
  • а в июле – до 700 км/ч.

Одной из важнейших особенностей технологии магнитной левитации является то, что колеса транспортного средства не соприкасаются с рельсами. Сильные магнитные поля удерживают поезд над направляющим рельсом, а ускорение также осуществляется электромагнитными силами.

Так как традиционное соединение колеса с рельсом отсутствует, возникающее сопротивление качению исчезает, но на высоких скоростях сопротивление воздуха по-прежнему представляет собой большое препятствие.

800 километров в час соответствует скорости 222 метра в секунду, что, при достижении за 5,3 секунды, представляет собой среднее ускорение около 4,3 g. Такая нагрузка была бы неприемлема в обычном пассажирском движении.

Цель экспериментапрежде всего проверить пределы электромагнитной тяги, левитации, энергоснабжения и управления высокой скоростью.

Ранее мы объясняли, зачем Китай установил более 15 тысяч зеркал в горах.

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Аксинья Титова
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