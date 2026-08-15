В Китае поезд разогнался до 800 км/ч за 5 секунд и побил мировой рекорд

Китайские исследователи разогнали экспериментальный поезд на магнитной подушке с места до 800 километров в час всего за 5,3 секунды, побив новый мировой рекорд, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Der Standard, эксперимент провели на испытательном полигоне длиной один километр в провинции Хубэй, центральный Китай.

Поезд весом 1,1-тонны достиг максимальной скорости, преодолев около 600 метров, спокойно остановившись в конце трассы. По данным китайского государственного информационного агентства, это был третий рекорд скорости, установленный лабораторией:

в июне 2025-го поезд разогнали до 650 км/ч,

а в июле – до 700 км/ч.

Одной из важнейших особенностей технологии магнитной левитации является то, что колеса транспортного средства не соприкасаются с рельсами. Сильные магнитные поля удерживают поезд над направляющим рельсом, а ускорение также осуществляется электромагнитными силами.

Так как традиционное соединение колеса с рельсом отсутствует, возникающее сопротивление качению исчезает, но на высоких скоростях сопротивление воздуха по-прежнему представляет собой большое препятствие.

800 километров в час соответствует скорости 222 метра в секунду, что, при достижении за 5,3 секунды, представляет собой среднее ускорение около 4,3 g. Такая нагрузка была бы неприемлема в обычном пассажирском движении.

Цель эксперимента – прежде всего проверить пределы электромагнитной тяги, левитации, энергоснабжения и управления высокой скоростью.

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