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Технологии

Беспилотные самосвалы и роботизированные экскаваторы могут появиться на месторождениях Казахстана

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 10:49 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев на заседании правительства 22 июля 2025 года рассказал о цифровизации горно-металлургической отрасли, передает корреспондент Zakon.kz.

Жаслан Мадиев представил ключевые мировые тренды, которые определяют развитие горнорудной отрасли.

"Активно внедряется автономная горная техника. Например, беспилотные самосвалы, роботизированные экскаваторы и буровые установки. Согласно прогнозам, рынок подобных решений может превысить 12 млрд долларов к 2034 году. Во-вторых, стремительно развивается искусственный интеллект в добыче. Он используется для предиктивной аналитики, оптимизации геологоразведки и автоматизации процессов. Годовой рост данного рынка оценивается более чем в 35%. Третье направление – это цифровые двойники и моделирование. Данные технологии помогают точнее планировать и эффективнее управлять производством. Ожидаемый рост рынка – до 275 млрд долларов к 2030 году", – отметил министр.

По его словам, в Казахстане сейчас активно развивается промышленный интернет. Речь идет о датчиках и системах мониторинга, которые позволяют в реальном времени контролировать оборудование и предотвращать сбои.

"Сегодня в экосистеме Astana Hub активно развиваются стартапы и компании, создающие цифровые решения для горнорудной отрасли, в том числе программное обеспечение и платформы для планирования и управления производством, цифровые двойники месторождений, системы мониторинга и аналитики, а также инновационные инструменты для повышения эффективности добычи и безопасности работ", – добавил глава МЦРИАП.

8 июля 2025 года Жаслан Мадиев рассказал о преимуществах цифровизации и автоматизации животноводства.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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