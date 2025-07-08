Датчики здоровья и видеонаблюдение: в МЦРИАП предлагают фермерам перейти к "умному" животноводству

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев на заседании правительства 8 июля 2025 года рассказал о преимуществах цифровизации и автоматизации животноводства, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МЦРИАП отметил, что цифровые технологии меняют подход к управлению фермами, так как дают больше контроля, повышают продуктивность и уровень биобезопасности.

"В 2024 году рынок цифрового мониторинга животных составил 4,4 млрд долларов. К 2030 году он может вырасти до 8,5 млрд. На фермах устанавливают RFID-метки и датчики движения. Они помогают следить за животными в реальном времени. Позволяют быстрее выявлять болезни. Помогают эффективнее управлять стадом и логистикой. Такие системы уже работают в Нидерландах, Дании и Канаде. Чаще всего их применяют на молочных фермах от 100 голов", – добавил Жаслан Мадиев.

По его словам, в мире пошли дальше и сейчас уже применяют искусственный интеллект и автоматические системы кормления, водоснабжения и климат-контроля. А для наблюдения за пастбищами применяются дроны и спутники.

"Переход к "умному" животноводству – это не просто тренд. Это необходимость. Казахстан имеет все шансы стать лидером в Центральной Азии. Для этого нужно активно внедрять цифровые и устойчивые решения в агросекторе. Чтобы эффективнее управлять аграрным сектором, предлагается объединить все данные по животноводству и ветеринарии. Для этого нужно создать единую информационную систему. Она обеспечит полный учет, быструю аналитику и поможет быстрее принимать решения. Причем – на всех уровнях: от фермера до профильного министерства", – предложил Жаслан Мадиев.

Предлагает министр также внедрять смарт-фермы.

"Предлагается активно развивать автоматизацию, в том числе автоматическую дойку, системы кормления, управление микроклиматом, видеонаблюдение, датчики здоровья животных. Все эти данные должны собираться в одной цифровой системе. Это позволит формировать цифровой профиль каждого стада. Фермеры смогут быстро реагировать на риски. Продуктивность вырастет, а человеческий фактор – снизится", – резюмировал Жаслан Мадиев.

К слову, одним из примеров внедрения цифровых технологий в сфере агропромышленного комплекса является отечественный смарт-трекер и система мониторинга состояния сельскохозяйственных животных. Решение позволяет фермерам и аграрным компаниям в режиме онлайн отслеживать состояние животных и своевременно предотвращать их падеж от заболеваний.

Система включает в себя датчики, которые показывают:

анализ пищевой активности;

общую физическую активность;

температуру тела;

ускорение и активность животного.

Ранее сообщалось, что Казахстан успешно провел работы с Всемирной организацией здравоохранения животных, что позволило восстановить и признать статус благополучной страны по ящуру, гриппу птиц, африканской чуме свиней и лошадей и классической чуме свиней.