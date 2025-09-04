Тамагочи снова стали популярными

Электронная игрушка, имитирующая уход за виртуальным питомцем, снова вернулась в моду, сообщает Zakon.kz.

По данным The Japan Times, игрушку тамагочи разработали и выпустили в Японии в 1996 году. Один из ее разработчиков Акихиро Ёкой рассказал, что идея создать цифрового питомца пришла к нему после просмотра рекламы с мальчиком, грустившим из-за невозможности взять с собой в поездку черепаху. Вместе со своей коллегой Аки Маитой он создал продукт в форме яйца и запустил продажи.

"Люди получают радость от заботы о чем-то живом", – рассказывала Маита.

Название игрушки происходит от слов tamago ("яйцо" по-японски) и wocchi (созвучно английскому watch – "часы"). Суть игры заключается в заботе о капризном виртуальном питомце, который со временем растет и взрослеет.

Игрушка моментально обрела популярность в Японии и в 1997 году уже вышла на мировой рынок: за первые восемь месяцев было продано 10 млн устройств. Однако со временем мода на тамагочи пошла на спад, компания столкнулась с избытком нераспроданных игрушек и финансовыми трудностями. Тем не менее сейчас тамагочи циклично возвращается в моду.

