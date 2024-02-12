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Министр обороны США снова попал в больницу

Ллойд Остин Фото: wikimedia
Глава пентагона Ллойд Остин снова вернулся в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в Бетесде, штат Мэриленд, сообщает Zakon.kz.

Он передал свои официальные обязанности своему заместителю, пишет Politico.

"Министр обороны Ллойд Дж. Остин III был доставлен своей службой безопасности в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра на наличие симптомов, указывающих на возникшую проблему с мочевым пузырем", — заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

В этом заявлении генерал-майора Райдера указывалось, что Остин "сохраняет функции и обязанности своей должности", но в последующем заявлении говорилось, что Остин передал эти функции и обязанности Кэтлин Хикс, заместителю министра обороны.

В обоих заявлениях указывалось, что Белый дом Байдена, члены Конгресса и председатель Объединенного комитета начальников штабов (генерал ВВС Браун-младший) были уведомлены о последней проблеме со здоровьем Остина.

В начале года стало известно, что Остин был госпитализирован в больницу из-за осложнений после операции, которую он перенес в декабре по поводу рака простаты. Тогда глава Пентагона контролировал нанесение ударов по Йемену из больницы.

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