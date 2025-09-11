#АЭС в Казахстане
Технологии

"Казахтелеком" развивает транзитный потенциал и укрепляет взаимодействие с операторами связи

транзитный потенциал , фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 13:28 Фото: АО "Казахтелеком"
Для укрепления партнерских отношений с операторами связи ближнего и дальнего зарубежья АО "Казахтелеком" организовало ежегодное мероприятие International Carrier Meeting 2025, где ведущие международные операторы обсудили перспективы сотрудничества и взаимодействия.

В приветственном обращении к участникам встречи член правления АО "Казахтелеком", генеральный директор Дивизиона по корпоративному бизнесу Алибек Индыкбаев поблагодарил международных партнеров за визит и отметил, что такие встречи позволяют улучшить взаимодействие и обсудить актуальные вопросы.

Фото: АО "Казахтелеком"

Он также подчеркнул, что "Казахтелеком" прилагает все усилия по укреплению партнерских отношений с ведущими операторами связи, что в целом способствует решению задачи, поставленной главой государства по развитию Казахстана как цифрового хаба на территории Евразийского континента.

Фото: АО "Казахтелеком"

Главный директор по стратегии и управлению внешними активами АО "Казахтелеком" Нурлан Мейрманов поделился планами компании по расширению емкости транзитных стыков с ключевыми партнерами, а также представленности на рынке телекоммуникационных услуг Центральной Азии.

"Мы видим большой потенциал роста транзитного трафика между Китаем и Европой. Китай завершил покрытие всех районов кабельной инфраструктурой и активно внедряет технологии 5G. Соответственно, объем трафика будет увеличиваться, и важно обеспечить к нему доступ. Наша цель – наладить прямое взаимодействие со странами-соседями, обеспечить прямой поток трафика и согласованную ценовую политику в регионе", – отметил Нурлан Мейрманов.

Фото: АО "Казахтелеком"

На "International Carrier Meeting 2025" международным операторам связи представили преимущества и возможности казахстанского телеком-провайдера. Участники ознакомились с достижениями АО "Казахтелеком", в том числе по развитию транзитного потенциала.

Выгодное географическое положение Казахстана в центре Евразийского континента и успешно проводимая модернизация магистральных сетей АО "Казахтелеком" позволяют предоставлять транзитные емкости между Европой и Азией по кратчайшему маршруту.

Международные партнеры оценили масштаб, транзитную емкость и потенциал сетей "Казахтелеком". Участники отметили, что ведущий казахстанский телеком-оператор для них один из ключевых партнеров на международном рынке, всегда готовый находить взаимовыгодные решения и достигать общих целей. А также выразили благодарность за организацию данного мероприятия.

Айсулу Омарова
