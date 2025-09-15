АЭС: локализация и новые возможности для казахстанских компаний

Строительство первой атомной электростанции в Казахстане рассматривается как стратегический проект, который способен дать импульс развитию национальной экономики, сообщает Zakon.kz.

В центре внимания стоит локализация: чем больше отечественных компаний будет задействовано в процессе, тем больше финансовых и технологических ресурсов останется внутри страны. Эксперты подчеркивают, что каждый процент локализации эквивалентен миллионам долларов, превращающимся в рабочие места, налоги и новые производства.

Партнерство с "Росатомом": прагматичный выбор

"Партнерство с "Росатомом" для первого атомного проекта выглядит прагматичным выбором. У компании есть референсные технологии, опыт ввода крупных объектов в срок и целая цепочка от проектирования до обучения персонала. Это снижает стартовые риски и позволяет Казахстану быстро выйти на уровень отраслевого проекта, а не разовой стройки", – рассказывает заслуженный энергетик, управляющий директор НПП РК "Атамекен" Жакып Хайрушев.

По его словам, сильной стороной такого сотрудничества является предсказуемость.

"Росатом" приносит не только оборудование, но и культуру безопасности, требования к квалификации персонала, строгую дисциплину документации и производства. Это подталкивает казахстанские компании к переходу на более высокий уровень зрелости и открывает перспективу масштабной локализации на следующих блоках", – отметил эксперт.

Фото: из личного архива Жакыпа Хайрушева

Экономические возможности для бизнеса

Жакып Хайрушев выделяет три ключевых направления, где формируется спрос:

Строительство и инфраструктура – бетон, металлоконструкции, кабельно-проводниковая продукция, логистика, жилье и сервис для строительных городков. Машиностроение и электротехника – насосы и арматура неядерных классов, шкафы управления, КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматика), трансформаторы, системы АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическими процессами) и кибербезопасность. Эксплуатация станции – сервис турбинного и электротехнического оборудования, диагностика, химводоочистка, обращение с отходами, физическая и кибербезопасность, обучение и аттестация персонала.

"Строительство атомной станции открывает редкую возможность для казахстанских компаний. Ведь это рынок с десятилетним горизонтом, который начинается со стройки и продолжается эксплуатацией, а также модернизациями. Подрядный спрос здесь стабилен и предсказуем, что для бизнеса означает гарантированный портфель заказов", – поделился эксперт.

Локализация: деньги остаются в стране

"Каждый процент локализации превращается в миллионы долларов, которые остаются в стране и идут на зарплаты, налоги и инвестиции, а не уходят за импорт. Для компаний это редкий случай стабильных заказов, позволяющий расширять производство, обновлять оборудование и строить нормальные отношения с банками", – говорит Жакып Хайрушев.

По словам эксперта, атомный проект формирует поэтапный рынок, где первые позиции займут подрядчики строительного и инфраструктурного профиля.

"На первом этапе выигрывают строительные и инфраструктурные подрядчики, такие как земляные и бетонные работы, металлоконструкции, дорожная и внутриплощадочная логистика, временное электроснабжение, связь, жилье и объекты жизнеобеспечения. Следующий уровень – это монтажные и инжиниринговые компании. Здесь появляются заказы на трубопроводы и обвязку неядерных контуров, HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха) и пылегазоочистку, кабельные трассы, щиты, пусконаладку. Перспектива роста есть у тех, кто подтянет сварку, НК-контроль, метрологию и сдачу документации в срок", – отметил заслуженный энергетик Казахстана Жакып Хайрушев.

Отметим, что проект АЭС "Аккую" в Турции, реализуемый с участием "Росатома", стал примером масштабной локализации. На начальном этапе оценивалось участие турецких компаний на уровне около 40%, при этом большая часть строительных материалов обеспечивается внутри страны. Согласно данным, опубликованным турецкими СМИ, к 2024-2025 годам доля локальных товаров и услуг достигла 47-56 процентов, а в реализации проекта задействованы более 350 национальных поставщиков и подрядчиков.

Фото: akkuyu

Международная цепочка поставок

"Казахстанские компании не только могут, но и должны быть частью цепочки поставок атомной станции. Но важнее здесь другое. То, что через участие в таком проекте наш бизнес впервые получает шанс выйти в новую лигу. Те, кто пройдет эту школу, будут востребованы не только в атомной энергетике, но и в любой высокотехнологичной промышленности. Для нас это возможность встроиться в международную кооперацию не с нуля, а опираясь на уже имеющийся опыт в урановом и топливном сегменте", – уверен Жакып Хайрушев.

По словам заслуженного энергетика Казахстана, это переход от роли "поставщика ресурса" к "поставщику технологии".

"Если раньше мы экспортировали сырье, то теперь речь идет о поставках оборудования, сервисов и инженерных решений, которые отвечают глобальным стандартам", – отметил он.

Кроме того, эксперт отметил, что участие в цепочке поставок создает внутри страны собственную "ядерную школу".

"Инжиниринговые и сервисные компании подтягивают уровень качества, университеты перестраивают подготовку кадров, а совместные проекты с иностранными партнерами ускоряют передачу технологий. Таким образом, даже один блок АЭС запускает эффект системного обновления: от машиностроения и приборостроения до IT и кибербезопасности. Если смотреть в будущее, то именно через международные цепочки поставок Казахстан может закрепиться как центр компетенций в регионе. Это касается не только поставок на атомные стройки, но и сервисов эксплуатации, лабораторных и изотопных программ, где спрос стабилен на десятилетия", – сказал специалист.

Роль НПП "Атамекен"

Для того чтобы подготовить бизнес к участию в атомном проекте, НПП "Атамекен" намерена открыть совместный проектный офис с ТОО "КАЭС", который мог бы стать единым окном для поставщиков и площадкой быстрой координации.

"По нашему замыслу, в офисе будет вестись карта компетенций по узлам станции, календарь закупок и предквалификаций, проводиться Vendor Days и "клиники заявок", где заявки предпринимателей доводятся до стандарта "готов к подаче". Мы также планируем готовить понятные пакеты требований и шаблоны документации, сопровождать компании в сертификации по ISO 9001, 19443, 3834, 9712", – рассказал управляющий директор НПП РК "Атамекен" Жакып Хайрушев.

Он подчеркнул, что цифровая поддержка будет строиться на базе ЦКБ и eoz.kz, где предприниматели смогут видеть календарь тендеров, статус досье и персональную дорожную карту.

"Для оценки эффективности этого проектного офиса предлагаем фиксировать KPI, такие как количество компаний, прошедших предквалификацию, долю локализации по узлам станции, выпуск сертифицированных специалистов и другое. Идея проста, ведь Казахстан может и должен участвовать не только в строительстве, но и в эксплуатации АЭС. Те компании, которые быстрее других выстроят систему качества и прослеживаемости, займут более технологичные позиции и смогут войти в международную кооперацию", – поделился Жакып Хайрушев.

Долгосрочный эффект

"Атомный проект формирует длинный рынок для строительных, машиностроительных, электротехнических, IT и сервисных компаний. На первом блоке закрепятся те, кто быстрее подтянет качество. На следующих – те, кто локализует производство и встанет на длинный цикл эксплуатации", – резюмировал Жакып Хайрушев.

По его словам, участие в проекте запускает эффект системного обновления: университеты перестраивают подготовку кадров, компании подтягивают стандарты качества, а Казахстан получает не только источник энергии, но и новый драйвер промышленного развития.

