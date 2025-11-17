#АЭС в Казахстане
События

Определено название первой АЭС Казахстана

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 15:42 Фото: Zakon.kz
В Казахстане завершился всенародный конкурс на лучшее наименование первой атомной электростанции (АЭС) страны, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве РК по атомной энергии 17 ноября напомнили, что конкурс проходил с 25 сентября по 10 октября 2025 года на платформе eGov Mobile.

"По итогам финального заседания Конкурсной комиссии победителем признано название "Балқаш" атом электр станциясы", которое получило наибольшее количество предложений от граждан. Выбранное название также соответствует международной практике наименования атомных электростанций по географическому признаку", – говорится в сообщении.

Всего в конкурсе приняли участие 27 157 граждан Казахстана старше 16 лет. Каждый участник мог предложить одно наименование.

В состав Конкурсной комиссии вошли представители общественности, креативной индустрии, а также эксперты в области атомной энергетики, филологии и истории.

"Из всех поступивших заявок было выделено 10 460 уникальных вариантов. При обработке учитывались разные формы написания – кириллица, латиница, а также синонимичные слова. На заседании Конкурсной комиссии были рассмотрены 100 наиболее популярных наименований. Название "Балқаш" атом электр станциясы" предложили 882 казахстанца, и оно заняло первое место в итоговом рейтинге по популярности, став победителем конкурса", – рассказали в агентстве.

Также Конкурсная комиссия определила название на русском и английском языках:

  • "Атомная электростанция "Балхаш";
  • "Balkhash Nuclear Power Plant".

Первая АЭС будет построена на берегу Балхаша Алматинской области. Ранее был представлен макет, как она будет выглядеть.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
