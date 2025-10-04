#АЭС в Казахстане
Технологии

Электрокар в Китае умчался на глазах владельца

Xiaomi SU7 в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 08:02 Фото: Facebook/XiaomiGlobal
На днях владелец Xiaomi SU7 обратился в компанию после непредвиденного "побега" своей машины, сообщает Zakon.kz.

Как передает специализированное издание Car News China, в компании предположили, что сработала функция дистанционного запуска со смартфона. Однако видео с камеры наблюдения, которое завирусилось в Сети, опровергло эту версию.

В СМИ решили, что сработала команда Remote Parking Assist, отправленная с устройства, привязанного к аккаунту владельца. Она предназначена для автоматического въезда и выезда машины с парковки.

После инцидента эксперты отметили, что система должна предусматривать соответствующую блокировку при отсутствии водителя за рулем. Мужчина потребовал от Xiaomi полный журнал операций, однако компания еще не опубликовала официальный отчет.

Недавно стало известно, что глава Ford отправил своего ребенка работать сварщиком на завод.

Фото Алия Абди
Алия Абди
