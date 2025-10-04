Электрокар в Китае умчался на глазах владельца

На днях владелец Xiaomi SU7 обратился в компанию после непредвиденного "побега" своей машины, сообщает Zakon.kz.

Как передает специализированное издание Car News China, в компании предположили, что сработала функция дистанционного запуска со смартфона. Однако видео с камеры наблюдения, которое завирусилось в Сети, опровергло эту версию.

В СМИ решили, что сработала команда Remote Parking Assist, отправленная с устройства, привязанного к аккаунту владельца. Она предназначена для автоматического въезда и выезда машины с парковки.

После инцидента эксперты отметили, что система должна предусматривать соответствующую блокировку при отсутствии водителя за рулем. Мужчина потребовал от Xiaomi полный журнал операций, однако компания еще не опубликовала официальный отчет.

