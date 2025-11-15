#АЭС в Казахстане
Мир

Владельца кафе наказали за привлечение уборщицы к проституции

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 02:59 Фото: pexels
В Барде (Азербайджан) задержан владелец кафе, привлекавший уборщицу к проституции. Эту схему разоблачили сотрудники Главного управления по борьбе с торговлей людьми Министерства внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

По данным Oxu.Az, в связи с данным фактом был задержан 58-летний Манаф Гулиев. В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям "вовлечение в проституцию с целью получения дохода" и "организация притона для занятия проституцией".

Согласно обвинительному акту, Манаф Гулиев принял на работу 51-летнюю женщину в качестве уборщицы с оплатой 15 манатов (4 622 тенге) в день, но впоследствии принудил ее к оказанию интимных услуг.

В частности, он организовал встречу женщины с 30-летним клиентом, за что получил 20 манатов (6 163 тенге). Половину этой суммы он оставил себе, а вторую половину отдал женщине.

Решением Бардинского районного суда Манафу Гулиеву назначено наказание в виде 480 часов общественных работ.

Ранее сообщалось, что Трамп инициировал расследование связей Билла Клинтона с сексуальным преступником Эпштейном.

Аксинья Титова
