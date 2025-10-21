Жуткие фигуры людей-мутантов шокировали гостей китайского парка

В Китае тематический парк Land of Wilderness неприятно удивил посетителей жуткими фигурами людей-мутантов, сообщает Zakon.kz.

Гости пожаловались на арт-объекты в виде человека-многоножки и трехголовой девочки, пишет Channel New Asia. Они показались людям пугающими, ужасающими, кошмарными и гротескными.

"Надо уметь отличать жуткие концепции от художественного таланта", – заявил один из критиков в соцсетях.

Фото: sixthtone

Администрации парка пришлось оперативно убрать скульптуры и извиниться перед всеми, кому они доставили дискомфорт.

"В дальнейшем в нашем творческом процессе мы будем широко учитывать мнения и предложения каждого и постоянно стремиться представлять всем лучшие художественные работы", – пообещали в Land of Wilderness.

Парк Land of Wilderness открылся в городе Лицзян в провинции Юньнань на юго-западе Китая в 2020 году. Его создателем стал художник Цяо Сяодао. Он задумал парк как "сказочное королевство" для дочери и собственный способ реабилитироваться после борьбы с депрессией.

Фото: Xiaohongshu/Land of Wilderness

Мужчина решил "превратить металлолом и металлические отходы в сокровища, используя силу воображения" и воплотить в реальность "детские воспоминания и воображаемые миры". В результате на заросшем травой поле появились многочисленные хижины и арт-объекты в стиле стимпанк.

Фото: channelnewsasia

Парк получил популярность у местных жителей. Некоторые из них вступились за автора в споре о фигурах людей-мутантов. Одна из посетительниц заявила, что приезжала в Land of Wilderness с двумя детьми и осталась довольна. Женщина подчеркнула, что парк не обязан быть подходящим для всех. Другие поклонники добавили, что Land of Wilderness предлагает больше, чем завирусившиеся объекты.

