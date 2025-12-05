Инженеры показали, каким будет самый глубокий в мире автомобильный тоннель

Норвегия осуществляет одну из самых амбициозных инженерных задач последних лет – строительство 27-километрового двухтрубного тоннеля, который после завершения станет самым длинным и самым глубоким подводным автотоннелем в мире, сообщает Zakon.kz.

По данным Interesting Engineering, шведская строительная компания Skanska AB ведет работы по контракту стоимостью около 495 млн долларов, заключенному с Норвежским управлением автомобильных дорог.

Цель проекта – проложить рекордный подводный маршрут под западным побережьем страны, создав прямое – и полностью беспереправное – соединение между Ставангером и Бергеном. По расчетам, новая магистраль сократит время пути между городами примерно на 40 минут.

Тоннель Rogfast будет состоять из двух параллельных труб по две полосы каждая, а максимальная глубина составит 392 метра ниже уровня моря.

Примерно на середине пути водители попадут в гигантскую подземную двойную развязку на глубине 260 метров, обеспечивающую доступ к острову Квитсей – самой маленькой коммуне Норвегии. Кроме того в тоннеле предусмотрены аварийные переходы и центральный служебный коридор.

Фото: Skanska

Инженеры используют передовые технологии, включая лазерное сканирование, позволяющее достигать почти идеального совпадения секций, которые прокладываются навстречу друг другу. Точность в пределах пяти сантиметров делает Rogfast одним из самых сложных тоннельных проектов в мире.

Работы ведутся в экстремальных условиях: глубокое залегание, высокое давление и постоянный риск проникновения соленой воды. Чтобы сохранить тоннель сухим и стабильным, инженеры разработали продвинутые методы тампонажа и герметизации.

Для защиты водителей от загрязнения воздуха здесь будет установлена продольная вентиляционная система с реактивными вентиляторами и вертикальной шахтой, идущей к Квитсей. Интересно, что полный ввод в эксплуатацию тоннеля назначен на 2033 год, а вентиляции к 2050 году.

