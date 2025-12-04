#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
499.65
582.89
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
499.65
582.89
6.47
Технологии

Военные впервые засекли на границе Индии китайского человекоподобного робота

Военный робот на границе, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 03:59 Фото: X/ UBTech Robotics
Короткий видеоролик, получивший широкое распространение в индийском сегменте соцсети X, вызвал бурные споры. На кадрах запечатлен объект, похожий на человекоподобного робота, сообщает Zakon.kz.

Видео начинается с приближения камеры на неподвижный вертикальный объект, напоминающий робота.

Затем оператор разворачивает камеру, показывая безлюдную местность, что наводит на мысль: данная конструкция – часть китайской системы безопасности в приграничной зоне.

Новое видео, якобы снятое индийскими военными, показывает, что Китай развернул такого робота для охраны рубежей. "Робот-шпион" был замечен неподвижно стоящим на линии фактического контроля, что породило опасения относительно возможного роботизированного наблюдения со стороны КНР.

Несмотря на слухи в Сети, ни одна из сторон – ни индийские, ни китайские оборонные ведомства – не сделала официальных заявлений по этому поводу.

Популярность ролика подняла дискуссии об ускоренном развитии Китаем передовых военных технологий, особенно в области автономных систем наблюдения и антропоморфной робототехники.

В случае подтверждения, подобные заявления могут означать серьезный сдвиг в стратегиях современного пограничного контроля.

Ранее сообщалось, что "умные" дроны взяли под контроль ночной Шымкент, а робокопы в Китае заменили регулировщиков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Первого в мире человекоподобного робота-уборщика создали в Китае
11:08, 04 июня 2025
Первого в мире человекоподобного робота-уборщика создали в Китае
В Японии создадут трехметрового человекоподобного робота для спасательных работ
15:39, 20 июля 2025
В Японии создадут трехметрового человекоподобного робота для спасательных работ
Человекоподобные роботы со всего мира покажут свои возможности на Всемирных играх в Китае
23:10, 14 августа 2025
Человекоподобные роботы со всего мира покажут свои возможности на Всемирных играх в Китае
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: