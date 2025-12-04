Военные впервые засекли на границе Индии китайского человекоподобного робота
Видео начинается с приближения камеры на неподвижный вертикальный объект, напоминающий робота.
Затем оператор разворачивает камеру, показывая безлюдную местность, что наводит на мысль: данная конструкция – часть китайской системы безопасности в приграничной зоне.
Новое видео, якобы снятое индийскими военными, показывает, что Китай развернул такого робота для охраны рубежей. "Робот-шпион" был замечен неподвижно стоящим на линии фактического контроля, что породило опасения относительно возможного роботизированного наблюдения со стороны КНР.
Chinese remote surveillance device (Assembling a robot) on India China line of actual control (LAC).— War & Gore (@Goreunit) December 2, 2025
VIDEO source- X pic.twitter.com/cUsusslaHP
Несмотря на слухи в Сети, ни одна из сторон – ни индийские, ни китайские оборонные ведомства – не сделала официальных заявлений по этому поводу.
Популярность ролика подняла дискуссии об ускоренном развитии Китаем передовых военных технологий, особенно в области автономных систем наблюдения и антропоморфной робототехники.
В случае подтверждения, подобные заявления могут означать серьезный сдвиг в стратегиях современного пограничного контроля.
Ранее сообщалось, что "умные" дроны взяли под контроль ночной Шымкент, а робокопы в Китае заменили регулировщиков.