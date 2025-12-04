Робокопы в Китае заменили регулировщиков
Фото: presoffministry.gov.mm
Регулировщиков в Китае решили заменить робокопами с ИИ, сообщает Zakon.kz.
По данным CGTN, они самостоятельно:
- перераспределяют потоки машин;
- делают замечания нарушителям на мопедах.
По задумке таких ботов можно выкатить на любую улицу, где сломается светофор. В это время офицерам предлагается заняться более важными делами.
Сейчас робокопов тестируют на улицах Ханчжоу и Шанхая. В будущем рассматривают их внедрение и в других городах.
В Японии искусственный интеллект сыграл роль в обновлении Toyota Century.
