Технологии

Робокопы в Китае заменили регулировщиков

Регулировщиков в Китае заменили робокопами, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 08:28 Фото: presoffministry.gov.mm
Регулировщиков в Китае решили заменить робокопами с ИИ, сообщает Zakon.kz.

По данным CGTN, они самостоятельно:

  • перераспределяют потоки машин;
  • делают замечания нарушителям на мопедах.

По задумке таких ботов можно выкатить на любую улицу, где сломается светофор. В это время офицерам предлагается заняться более важными делами.

Сейчас робокопов тестируют на улицах Ханчжоу и Шанхая. В будущем рассматривают их внедрение и в других городах.

В Японии искусственный интеллект сыграл роль в обновлении Toyota Century.

Фото Алия Абди
Алия Абди
