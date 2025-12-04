Робокопы в Китае заменили регулировщиков

Регулировщиков в Китае решили заменить робокопами с ИИ, сообщает Zakon.kz.

По данным CGTN, они самостоятельно:

перераспределяют потоки машин;

делают замечания нарушителям на мопедах.

По задумке таких ботов можно выкатить на любую улицу, где сломается светофор. В это время офицерам предлагается заняться более важными делами.

Сейчас робокопов тестируют на улицах Ханчжоу и Шанхая. В будущем рассматривают их внедрение и в других городах.

