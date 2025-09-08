Сотрудницу банка заменили обученным ею ИИ

Сотрудницу австралийского банка Кэтрин Салливан уволили спустя 25 лет работы и заменили искусственным интеллектом (ИИ), который она и обучала, сообщает Zakon.kz.

Эта интересная история произошла с 65-летней сотрудницей одного из банков Австралии. Известно, что женщина занималась обработкой обращений клиентов. Последние месяцы ее работы заключались в том, что она помогала развивать систему искусственного интеллекта Bumblebee, тестировала ее работу и составляла сценарии для общения с клиентами.

Однако вскоре ей сообщили о сокращении. Женщину уволили, а ее место занял чат-бот, которого она обучала.

Салливан призналась, что новость об увольнении привела ее и ее коллег в состояние шока. Кроме того, работодатель просто прислал уведомление и перестал выходить на связь.

Самое примечательное в этой истории заключается в том, что после увольнения опытной сотрудницы банк столкнулся с ростом количества обращений клиентов. Чат-бот, как отмечено в публикации издания Sun, не мог справиться с наплывом задач.

В итоге работодатель принял решение вернуть персонал. Часть сотрудников вернулась. Но Салливан отказалась от предложения в связи с тем, что никаких гарантий ей не пообещали.

Стоит отметить, что в Казахстане в скором времени появится новое Министерство искусcтвенного интеллекта. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев 8 сентября 2025 года, выступая во время Послания народу.