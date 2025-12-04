#Казахстан в сравнении
Происшествия

Казахстанские сейсмологи регистрируют афтершоки

сейсмодатчик, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 15:08 Фото: wikimedia
Казахстанский национальный центр данных (KNDC) оповестил о произошедших афтершоках после ощутимого землетрясения в Китае, сообщает Zakon.kz.

Зарегистрировано два афтершока. Первый – в 13:42 по времени Астаны.

"Спустя 23 минуты произошел наиболее сильный афтершок. Координаты эпицентра: 41.11 градуса северной широты, 78.51 градуса восточной долготы. Магнитуда mpv=4.1. Энергетический класс K=10.1", – сказано в информации.

Об ощутимости в Казахстане данных нет.

карта афтершоков в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 15:08

Фото: kndc.kz

Между тем, на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) появилась информация о землетрясении в Казахстане в 14:37.

В комментариях большинство пользователей (из Алматы) написали, что ничего не чувствовали.

Эпицентр основного землетрясения, произошедшего в 12:44, находился в 277 километрах юго-восточнее Алматы. Ощутили его не только в Алматы, но и в десятках населенных пунктов Казахстана. Сейсмологи EMSC предупредили о возможных афтершоках.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
