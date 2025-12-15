Китайские инвесторы откроют в Казахстане завод водных смарт-технологий

Фото: senate.parlam.kz

Инвесторы из КНР откроют в городе Таразе завод по производству смарт-технологий для управления водными ресурсами и ирригационными системами, сообщает Zakon.kz.

Министерство водных ресурсов и ирригации и консорциум китайских компаний заключили Меморандум о сотрудничестве, передает пресс-служба ведомства. Документ подписали министр Нуржан Нуржигитов и директор – главный экономист компании Yellow River Engineering Consulting Co. Ltd Ин Дэвэнь. "Предприятие будет специализироваться на выпуске цифровых решений, включая автоматизированные системы мониторинга и управления распределением водных ресурсов, датчики уровня и качества воды, программно-аппаратные комплексы для диспетчеризации ирригационных сетей, а также системы раннего предупреждения о паводках и чрезвычайных ситуациях". Министерство водных ресурсов и ирригации РК Создание завода позволит: локализовать передовые технологии, используемые в КНР;

обеспечить трансферт знаний и внедрение современных стандартов в водохозяйственной отрасли Казахстана. "Ожидается, что предприятие станет частью интегрированного центра по принципу "производство – образование – наука", где наряду с выпуском оборудования будет вестись подготовка специалистов, повышение квалификации кадров и адаптация цифровых решений к климатическим и гидрологическим условиям нашей страны", – говорится в сообщении. Реализация проекта будет способствовать повышению эффективности ирригационных систем, снижению потерь воды и укреплению водной безопасности Казахстана. "Мы договорились о совместной работе по нескольким направлениям. В первую очередь это реконструкция ирригационных систем с обязательным внедрением автоматизации и цифровизации. Второе – это подготовка кадров. За последние два года мы наладили активное сотрудничество с китайскими предприятиями. Например, в этом году 125 специалистов водного хозяйства прошли курсы повышения квалификации в КНР за счет компании Power China", – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов. 12 декабря на брифинге в СЦК аким области Жетысу Бейбит Исабаев сообщил, что Кызылагашское водохранилище полностью восстановлено, успешно прошло нагрузочные испытания и государственную экспертизу.

