#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Технологии

Китайские инвесторы откроют в Казахстане завод водных смарт-технологий

Флаги Китая и Казахстана, Китай и Казахстан, КНР, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 08:11 Фото: senate.parlam.kz
Инвесторы из КНР откроют в городе Таразе завод по производству смарт-технологий для управления водными ресурсами и ирригационными системами, сообщает Zakon.kz.

Министерство водных ресурсов и ирригации и консорциум китайских компаний заключили Меморандум о сотрудничестве, передает пресс-служба ведомства. Документ подписали министр Нуржан Нуржигитов и директор – главный экономист компании Yellow River Engineering Consulting Co. Ltd Ин Дэвэнь.

"Предприятие будет специализироваться на выпуске цифровых решений, включая автоматизированные системы мониторинга и управления распределением водных ресурсов, датчики уровня и качества воды, программно-аппаратные комплексы для диспетчеризации ирригационных сетей, а также системы раннего предупреждения о паводках и чрезвычайных ситуациях".Министерство водных ресурсов и ирригации РК

Создание завода позволит:

  • локализовать передовые технологии, используемые в КНР;
  • обеспечить трансферт знаний и внедрение современных стандартов в водохозяйственной отрасли Казахстана.
"Ожидается, что предприятие станет частью интегрированного центра по принципу "производство – образование – наука", где наряду с выпуском оборудования будет вестись подготовка специалистов, повышение квалификации кадров и адаптация цифровых решений к климатическим и гидрологическим условиям нашей страны", – говорится в сообщении.

Реализация проекта будет способствовать повышению эффективности ирригационных систем, снижению потерь воды и укреплению водной безопасности Казахстана.

"Мы договорились о совместной работе по нескольким направлениям. В первую очередь это реконструкция ирригационных систем с обязательным внедрением автоматизации и цифровизации. Второе – это подготовка кадров. За последние два года мы наладили активное сотрудничество с китайскими предприятиями. Например, в этом году 125 специалистов водного хозяйства прошли курсы повышения квалификации в КНР за счет компании Power China", – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

12 декабря на брифинге в СЦК аким области Жетысу Бейбит Исабаев сообщил, что Кызылагашское водохранилище полностью восстановлено, успешно прошло нагрузочные испытания и государственную экспертизу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Казахстане планируют развивать систему управления водными ресурсами
17:27, 06 июня 2023
В Казахстане планируют развивать систему управления водными ресурсами
Управление водными ресурсами Казахстана: обновлена концепция
12:09, 06 июня 2024
Управление водными ресурсами Казахстана: обновлена концепция
Концепцию развития системы управления водными ресурсами обновили в Казахстане
09:06, 18 октября 2024
Концепцию развития системы управления водными ресурсами обновили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: