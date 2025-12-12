#Казахстан в сравнении
Общество

Водохранилище Кызылагаш прошло стресс-тест: аким уверен, что риска прорыва больше нет

ВКО, Восточно-Казахстанская область,Бухтарминское водохранилище, Бухтарма, мост через Бухтарминское водохранилище , фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 20:37 Фото: primeminister.kz
Аким области Жетысу Бейбит Исабаев 12 декабря 2025 года на брифинге в СЦК сообщил, что Кызылагашское водохранилище полностью восстановлено, успешно прошло нагрузочные испытания и государственную экспертизу, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили о выходе фильма Qaitadan о трагедии в селе Кызылагаш и подчеркнули, что жители до сих пор помнят о тех событиях. Они спросили, какие меры предпринимаются сегодня, чтобы не допустить повторения подобной катастрофы.

"Да, трагедию мы все помним. И народ помнит, чтобы такое больше не повторилось. В течение 4,5 лет проводились работы на Кызылагашском водохранилище вместимостью 42 млн кубов воды. Прошлой весной мы провели тест – подняли уровень воды до 44,5-45 млн кубов. Водохранилище выдержало, месяц простояло, затем воду спустили, и в этом году "Казсушар" принял его на свой баланс. Все стандарты и проверки соблюдены – считаем, что подобное больше не повторится. А информация о том, что там появились трещины или что объект передали частным лицам, не соответствует действительности", – ответил Бейбит Исабаев.

На вопрос о сроках гарантии аким ответил, что объект прошел государственную экспертизу, процедура которой длилась семь месяцев, подчеркнув, что с такими вещами нельзя рисковать. Он заверил, что гарантия обязательно будет.

5 ноября 2025 года стало известно, что в Казахстане проведут комплексное обследование Кенгирского водохранилища.

Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
