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Законодательство РК

Управление водными ресурсами Казахстана: обновлена концепция

В Казахстане обновили концепцию развития водной отрасли, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 12:09 Фото: Zakon.kz
Министерство водных ресурсов и ирригации подготовило постановление правительства, которым вносятся изменения в Концепцию развития системы управления водными ресурсами РК на 2024 – 2030 годы, сообщает Zakon.kz.

Проект концепции изложен в новой редакции.

В частности, в документ добавлен новый раздел – "Оценка текущего состояния водных ресурсов"

Как отмечается, эффективное управление водными ресурсами является ключевым фактором обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны, а также водной, продовольственной и энергетической безопасности путем поддержания водного баланса для удовлетворения потребности в воде всех водопользователей и водопотребителей.

При этом современное потребление и использование водных ресурсов часто является неустойчивым и нерациональным, что приводит к их избыточному использованию, загрязнению и истощению.

"Средний расход воды на производство единицы продукции (на доллар ВВП) в стране составляет порядка 109 м3, что для сравнения в 3 раза больше, чем в России и США (44 м3), и в 6 раз больше, чем в Австралии (21 м3)", - говорится в документе.

Ситуация осложняется влиянием глобального изменения климата, которое приводит к засухам и наводнениям, ухудшению качества воды и доступности безопасной питьевой воды.

В условиях усиления нагрузки на водные ресурсы и увеличения интенсивности экстремальных явлений, связанных с изменением климата, совершенствование системы управления водными ресурсами имеет ключевое значение для решения имеющихся инфраструктурных, институциональных, финансовых и иных проблемных вопросов, считают разработчики документа.

Также в концепции добавлен раздел "Ресурсы поверхностных вод", в котором отмечается, что водные ресурсы по территории страны распределены неравномерно, поэтому ситуация с обеспеченностью ресурсами поверхностных вод по отдельным регионам республики существенно различается.

Наиболее обеспечены собственными ресурсами поверхностных вод юго-восточный и восточный регионы страны (Ертисский и Балхаш-Алакольский водохозяйственные бассейны). Наименее обеспечен центральный регион (Нура-Сарысуский водохозяйственный бассейн).

Наиболее зависимыми от притока воды с территорий сопредельных стран являются южный, юго-восточный и западный регионы страны (Арало-Сырдарьинский, Балхаш-Алакольский, Шу-Таласский и Жайык-Каспийский водохозяйственные бассейны).

При этом в документе говорится, что на сегодняшний день отсутствуют актуальные данные о запасах подземных вод.

К основным причинам неэффективного использования водных ресурсов в концепции отнесено применение устаревших водоемких технологий на производстве, значительные потери воды при транспортировке по земляным каналам, недостаточную оснащенность водозаборных сооружений системами учета воды, а также отсутствие эффективных экономических механизмов для стимулирования предприятий к внедрению передовых водосберегающих технологий, систем обратного и повторного водоснабжения и сокращению непроизводительных потерь воды.

Помимо этого, более эффективному использованию подземных водных препятствуют следующие аспекты:

  • низкая степень освоения эксплуатационных запасов подземных вод;
  • отсутствие переутвержденных данных о запасах подземных вод для целей орошения;
  • неиспользование около 90% утвержденных запасов подземных вод;
  • добыча значительной доли подземных вод на участках недр, не имеющих утвержденных запасов подземных вод;
  • истощение месторождений подземных вод из-за нарушений режима их использования, а также сверхнормативной добычи на нераспределенном фонде недр;
  • загрязнение месторождений подземных вод вследствие интенсивного недропользования. К примеру, в Актюбинской области месторождение Кокжиде загрязняется нефтепродуктами при буровых работах, в Туркестанской области скважины Созакского района загрязняются серной кислотой при ее закачке в подземные урановые залежи и выходят из строя.

В документе указано на основные проблемы водной отрасли, требующие решения в среднесрочной перспективе. В частности, это нерациональное и неэффективное использование водных ресурсов.

Особенно низкая продуктивность воды наблюдается в сельском хозяйстве из-за ухудшения технического состояния инфраструктуры орошаемых земель. В результате коэффициент использования воды при ее доставке до орошаемого поля за последние 30 лет снизился с 0,8 до 0,5-0,55.

Отмечается низкий уровень использования очищенных бытовых и промышленных сточных вод в орошаемом земледелии, что обусловлено отсутствием методики их применения.

Как отмечается в концепции, если текущая ситуация использования водных ресурсов в отраслях экономики и населением сохранится, к 2029 году существует риск снижения темпов социально-экономического развития из-за дефицита воды.

Еще одна проблема – это отсутствие надлежащего учета и контроля за использованием водных ресурсов.

"В орошаемом земледелии учет воды организован на низком уровне. Точки выдела воды для хозяйств-пользователей не оснащены надежными и точными средствами учета. Водоизмерение осуществляется устаревшими методами, и не все приборы проходят надлежащую калибровку и аттестацию. Это приводит к снижению точности учета воды и завышению стоимости услуг, что может создавать проблемы в планировании и оптимизации использования водных ресурсов", - говорится в документе.

Кроме того, в республике не налажено массовое производство приборов учета воды, что могло бы способствовать быстрому оснащению ими всех водопользователей, повысив точность учета и собираемость платы за поливную воду.

Помимо этого, недостаточный контроль при крупномасштабной добыче полезных ископаемых в руслах рек приводит к высыханию небольших рек и их притоков. Проблема особенно актуальна в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях и области Жетісу.

Освоение недр в руслах рек и предгорных зонах приводит к исчезновению малых рек, что негативно влияет на формирование подземных и поверхностных вод. Также имеются факты незаконного вывоза физическими и юридическими лицами песчано-гравийной смеси с водохозяйственных объектов республиканского значения. При этом вдоль русел каналов образуются незаконные карьеры и наносится ущерб самому водохозяйственному объекту, в части нарушения его конструктивных частей.

Кроме того, проблемами отрасли названы устаревшая водохозяйственная инфраструктура и неэффективная тарифная политика, сдерживающая модернизацию и развитие основных фондов.

Также говорится о необходимости должного информационно-аналитического обеспечения и мониторинга системы управления водными ресурсами.

Для решения проблем, указанных в концепции, разработан план действий, которые предусматривает реализацию целого комплекса мероприятий, среди которых:

  1. Строительство групповых водопроводов и перераспределение подземных водных ресурсов в регионах с недостаточными водными ресурсами.
  2. Проведение исследований по разработке перспективных вариантов территориального перераспределения водных ресурсов, в том числе рек Ертис, Кигаш.
  3. Поддержание уровня озера Балхаш на отметке 342 м по Балтийской системе.
  4. Внедрение водосберегающих технологий орошения для экономии водных ресурсов с охватом до 150 тыс. га в год.
  5. Доведение общей площади орошаемых земель до 2,5 млн га с обеспечением поливной водой без увеличения объемов водозабора.
  6. Создание отечественных производств водосберегающих технологий орошения (дождевальные машины, системы капельного орошения).
  7. Создание отечественных производств водоизмерительных приборов и установок (водосливы и другие).
  8. Установление строгих нормативов и стандартов по рациональному использованию водных ресурсов в сельском хозяйстве и промышленности с усилением контроля за их соблюдением и внедрение штрафных санкций за неэффективное использование ресурсов.
  9. Разработка и утверждение методики установления лимитов водопользования в разрезе водохозяйственных бассейнов (областей, городов республиканского значения, столицы, районов).
  10. Разработка масштабных образовательных программ для населения, направленных на повышение осведомленности о важности бережного отношения к водным ресурсам и методах их сохранения и ряд других. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 июня.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработали Комплексный план развития водной отрасли РК на 2024-2028 годы.

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