#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
508.42
580.72
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
508.42
580.72
6.48
Мир

В Дубае построят самую высокую в мире станцию метро

План проекта, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 06:46 Фото: Dubai Media Office
В Дубае начались работы по строительству новых линий метрополитена эмирата, сообщает Zakon.kz.

По данным Khaleej Times, новые ветки метро преобразят северо-восточную часть города, разгрузят транспортные заторы и обеспечат прямое сообщение с Международным аэропортом Дубая.

Фото: Dubai Media Office

Также в рамках этого проекта в районе дубайской гавани возведут новую станцию – Emaar Properties. Она станет самой высокой станцией метро в мире. Ее высота составит 74 метра.

Фото: Dubai Media Office

Открытие нового чуда света ожидается в 2029 году.

Ранее стало известно, что Германия собирается расширить сети бункеров и убежищ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
"Темный день" в Австрии: 10 человек погибли из-за стрельбы в школе
Мир
07:49, Сегодня
"Темный день" в Австрии: 10 человек погибли из-за стрельбы в школе
В Лос-Анджелесе начались погромы
Мир
06:35, Сегодня
В Лос-Анджелесе начались погромы
Население Индии приблизилось к 1,5 млрд человек
Мир
05:13, Сегодня
Население Индии приблизилось к 1,5 млрд человек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: