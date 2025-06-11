В Дубае построят самую высокую в мире станцию метро
Фото: Dubai Media Office
В Дубае начались работы по строительству новых линий метрополитена эмирата, сообщает Zakon.kz.
По данным Khaleej Times, новые ветки метро преобразят северо-восточную часть города, разгрузят транспортные заторы и обеспечат прямое сообщение с Международным аэропортом Дубая.
Фото: Dubai Media Office
Также в рамках этого проекта в районе дубайской гавани возведут новую станцию – Emaar Properties. Она станет самой высокой станцией метро в мире. Ее высота составит 74 метра.
Фото: Dubai Media Office
Открытие нового чуда света ожидается в 2029 году.
Ранее стало известно, что Германия собирается расширить сети бункеров и убежищ.
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