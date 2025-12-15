#Казахстан в сравнении
Мир

Южная Корея впервые в мире примет закон об ИИ

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 20:32 Фото: pixabay
Южная Корея готовится стать первой страной в мире, где начнет реально действовать комплексное законодательство об искусственном интеллекте, сообщает Zakon.kz.

По данным World.kbs, уже 22 января вступит в силу национальный рамочный закон "О развитии ИИ и формировании доверительной основы".

При этом Европейский союз, разработавший собственный AI Act раньше Сеула, решил притормозить с его практическим применением.

Корейский базовый закон об ИИ носит рамочный характер и охватывает практически весь спектр современных технологий искусственного интеллекта. В нем ИИ определяется как электронная реализация интеллектуальных способностей человека – от обучения и рассуждения до восприятия и понимания языка.

Отдельно вводятся понятия систем ИИ, генеративного ИИ и высокорисковых технологий, что автоматически включает в область действия закона большинство существующих и разрабатываемых сервисов.

При этом документ нельзя назвать исключительно ограничительным. В отличие от европейского подхода, который делает акцент прежде всего на рисках и санкциях, корейский закон одновременно с этим закрепляет обязанность государства поддерживать развитие отрасли. В нем предусмотрено создание национального комитета по ИИ, разработка трехлетних базовых планов, меры по адаптации граждан к распространению технологий и формирование этических принципов их применения.

Отдельной особенностью корейского подхода стала норма о пересмотре законодательства каждые три года, что должно позволить оперативно подстраиваться под технологические и международные изменения.

Однако именно практические требования к бизнесу стали главным источником напряженности. Закон вводит обязательную сертификацию надежности и безопасности, требования к прозрачности используемых датасетов, режим регистрации и проверки высокорисковых ИИ-систем, а также обязательную маркировку контента, созданного с помощью ИИ.

Последний пункт – о водяных знаках и иных обозначениях для изображений, видео и аудио – вызывает особенно острую дискуссию. Представители индустрии указывают, что даже ИИ-контент зачастую создается с участием больших команд людей, а обязательная пометка "сгенерировано ИИ" может негативно сказаться на его восприятии потребителями. Дополнительные вопросы вызывает и отсутствие четких критериев, как именно должна осуществляться такая маркировка.

Опасения бизнеса подтверждаются и опросами. Согласно исследованию Startup Alliance, 98% корейских ИИ-стартапов пока не располагают полноценной системой соответствия требованиям нового закона.

Таким образом, Южная Корея первой в мире переходит от деклараций к практическому правовому регулированию искусственного интеллекта. Этот шаг делает страну своего рода глобальным полигоном для проверки того, возможно ли совместить развитие ИИ-индустрии и жесткие требования к безопасности и прозрачности.

Ранее к казахстанцам с важным предупреждением обратилось Министерство ИИ.

Аксинья Титова
