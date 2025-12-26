#Казахстан в сравнении
Технологии

Мадиев не исключил введение госмонополии в системе верификации

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 18:50 Фото: pexels
Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 26 декабря 2025 года на брифинге заявил, что государство может ввести госмонополию в системе верификации при отсутствии полноценной конкуренции, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр сообщил, что через систему верификации прошло более 10 миллионов единиц продукции. Он также рассказал, что не знает, сколько заработала компания, которая занимается верификацией, поскольку это частная договоренность.

"Однако, как регулятор, я обещаю, что мы будем двигаться к тому, чтобы государственный бюджет и государственные предприятия получали максимальную пользу от этого направления. В целом наша позиция такова: государство должно участвовать в системе верификации. Мы будем создавать соответствующие условия, чтобы государственные предприятия – будь то НИТ или ГРС (Государственная радиочастотная служба) – могли работать на этом рынке. Здесь должна быть либо полноценная конкуренция с участием множества компаний", – сказал Мадиев.

По его словам, такие условия уже созданы, и существуют квалификационные требования, при которых любая компания может подать заявку, провести необходимые интеграции с системой GSMA, системой "Беркут", таможенными системами и другими платформами и оказывать эти услуги.

"Мы открыто призываем компании участвовать в этом процессе. Если же полноценная конкуренция так и не появится, мы рассмотрим вопрос введения государственной монополии", – дополнил он.

Ранее казахстанцам объяснили, где и как проверить статус верификации своего смартфона по IMEI-коду.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
