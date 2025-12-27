Китай запустил первую линию по выпуску безуглеродной стали мощностью в миллион тонн
Как пишет Interestingengineering, этот шаг стал важным прорывом в "зеленой" и низкоуглеродной трансформации сталелитейной отрасли.
- Производственная линия использует передовой водородный металлургический процесс электрической плавки, в рамках которого водород заменяет традиционный кокс в качестве основного восстановителя.
Это позволяет существенно сократить выбросы углерода и открывает для отрасли новый путь снижения многолетней зависимости от ископаемого топлива.
Прямовосстановленное железо, получаемое в ключевой водородной шахтной печи, достигло целевых показателей металлизации, а высокоэффективные экологичные электропечи дополнительно повышают общую энергоэффективность производства.
По сравнению с традиционными технологиями новая линия способна снизить углеродные выбросы на 50-80%.
Сотрудники предприятия Baowu Steel в Чжаньцзяне сообщили, что миллионная линия почти безуглеродной стали позволяет ежегодно сокращать выбросы более чем на 3,14 миллиона тонн, что эквивалентно созданию около 2 000 кв. километров лесных массивов.
