Китай запустил первую линию по выпуску безуглеродной стали мощностью в миллион тонн

Китай завершил строительство и ввел в эксплуатацию свою первую сталелитейную линию мощностью один миллион тонн в год с почти нулевым уровнем углеродных выбросов в городе Чжаньцзян на юге страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Interestingengineering, этот шаг стал важным прорывом в "зеленой" и низкоуглеродной трансформации сталелитейной отрасли.

Производственная линия использует передовой водородный металлургический процесс электрической плавки, в рамках которого водород заменяет традиционный кокс в качестве основного восстановителя.

Это позволяет существенно сократить выбросы углерода и открывает для отрасли новый путь снижения многолетней зависимости от ископаемого топлива.

Прямовосстановленное железо, получаемое в ключевой водородной шахтной печи, достигло целевых показателей металлизации, а высокоэффективные экологичные электропечи дополнительно повышают общую энергоэффективность производства.

По сравнению с традиционными технологиями новая линия способна снизить углеродные выбросы на 50-80%.

Сотрудники предприятия Baowu Steel в Чжаньцзяне сообщили, что миллионная линия почти безуглеродной стали позволяет ежегодно сокращать выбросы более чем на 3,14 миллиона тонн, что эквивалентно созданию около 2 000 кв. километров лесных массивов.

