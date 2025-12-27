#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
504.6
594.27
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
504.6
594.27
6.48
Технологии

Китай запустил первую линию по выпуску безуглеродной стали мощностью в миллион тонн

Сталелитейная линия, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2025 00:59 Фото: CMG
Китай завершил строительство и ввел в эксплуатацию свою первую сталелитейную линию мощностью один миллион тонн в год с почти нулевым уровнем углеродных выбросов в городе Чжаньцзян на юге страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Interestingengineering, этот шаг стал важным прорывом в "зеленой" и низкоуглеродной трансформации сталелитейной отрасли.

  • Производственная линия использует передовой водородный металлургический процесс электрической плавки, в рамках которого водород заменяет традиционный кокс в качестве основного восстановителя.

Это позволяет существенно сократить выбросы углерода и открывает для отрасли новый путь снижения многолетней зависимости от ископаемого топлива.

Прямовосстановленное железо, получаемое в ключевой водородной шахтной печи, достигло целевых показателей металлизации, а высокоэффективные экологичные электропечи дополнительно повышают общую энергоэффективность производства.

По сравнению с традиционными технологиями новая линия способна снизить углеродные выбросы на 50-80%.

Сотрудники предприятия Baowu Steel в Чжаньцзяне сообщили, что миллионная линия почти безуглеродной стали позволяет ежегодно сокращать выбросы более чем на 3,14 миллиона тонн, что эквивалентно созданию около 2 000 кв. километров лесных массивов.

Ранее сообщалось, что самый длинный автомобильный тоннель в мире открыли в Китае.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Акмолинская область собрала рекордные 7,6 миллиона тонн зерна
16:32, 26 октября 2025
Акмолинская область собрала рекордные 7,6 миллиона тонн зерна
Три линии ЛРТ намерены запустить в Алматы до 2040 года
19:18, 26 января 2023
Три линии ЛРТ намерены запустить в Алматы до 2040 года
В Саудовской Аравии показали, как будет выглядеть первый город-небоскреб "Зеркальная линия"
06:30, 09 июля 2025
В Саудовской Аравии показали, как будет выглядеть первый город-небоскреб "Зеркальная линия"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: