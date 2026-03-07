Китай запустил первую в мире летающую электростанцию
Как пишет издание Daily Galaxy, S2000 представляет собой отход от традиционной авиации, поскольку он предназначен для сбора энергии из движущегося воздуха высоко над землей.
Аппарат оставался в воздухе несколько часов, достигнув высоты 2000 метров. На этой высоте ветер дует гораздо сильнее и равномернее, чем у поверхности Земли. Он использовал свои бортовые системы для улавливания этой кинетической энергии, находясь в неподвижном положении в режиме зависания.
Целью этого испытания было доказать, что система мегаваттного класса может безопасно работать, будучи привязанной к наземной станции.
Команда из Пекинской компании Linyi Yunchuan Energy Technology отслеживала устойчивость аппарата при различных скоростях ветра. Они сосредоточились на том, как трос справляется с натяжением и как внутренние компоненты преобразуют движение воздуха в электрическую энергию. По данным Interesting Engineering, аппарат оставался стабильным на протяжении всего подъема и фазы зависания.
Этот дирижабль – результат работы частной компании в сотрудничестве с несколькими научно-исследовательскими учреждениями. Он функционирует как летающая ветровая турбина, использующая подъемную силу гелиевой оболочки для удержания в воздухе.
В отличие от стандартной ветровой турбины на башне, это устройство может достигать высотных ветров, где плотность энергии значительно выше.
Одна из целей проекта – обеспечение электроэнергией отдаленных районов, где строительство традиционной инфраструктуры затруднено. Благодаря своей мобильности система может быть развернута в разных местах в зависимости от сезона или местных потребностей.
Испытание в провинции Сычуань стало первым случаем, когда система такой мощности достигла столь большой высоты. Данные, собранные во время полета на высоту 2000 метров, лягут в основу следующего этапа разработки. В настоящее время исследователи анализируют износ компонентов из углеродного волокна и производительность генераторов. Полет длился около 30 минут и достиг максимальной высоты 2000 метров над землей.
