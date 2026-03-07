Китай запустил первую в мире летающую электростанцию

Большой серебристый аппарат, наполненный гелием, поднялся в небо над юго-западным Китаем. Этот аппарат не перевозил пассажиров или груз, как традиционный самолет. Вместо этого он был соединен с землей длинным высокопрочным кабелем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Galaxy, S2000 представляет собой отход от традиционной авиации, поскольку он предназначен для сбора энергии из движущегося воздуха высоко над землей.

Аппарат оставался в воздухе несколько часов, достигнув высоты 2000 метров. На этой высоте ветер дует гораздо сильнее и равномернее, чем у поверхности Земли. Он использовал свои бортовые системы для улавливания этой кинетической энергии, находясь в неподвижном положении в режиме зависания.

Целью этого испытания было доказать, что система мегаваттного класса может безопасно работать, будучи привязанной к наземной станции.

Команда из Пекинской компании Linyi Yunchuan Energy Technology отслеживала устойчивость аппарата при различных скоростях ветра. Они сосредоточились на том, как трос справляется с натяжением и как внутренние компоненты преобразуют движение воздуха в электрическую энергию. По данным Interesting Engineering, аппарат оставался стабильным на протяжении всего подъема и фазы зависания.

Этот дирижабль – результат работы частной компании в сотрудничестве с несколькими научно-исследовательскими учреждениями. Он функционирует как летающая ветровая турбина, использующая подъемную силу гелиевой оболочки для удержания в воздухе.

В отличие от стандартной ветровой турбины на башне, это устройство может достигать высотных ветров, где плотность энергии значительно выше.

Одна из целей проекта – обеспечение электроэнергией отдаленных районов, где строительство традиционной инфраструктуры затруднено. Благодаря своей мобильности система может быть развернута в разных местах в зависимости от сезона или местных потребностей.

Испытание в провинции Сычуань стало первым случаем, когда система такой мощности достигла столь большой высоты. Данные, собранные во время полета на высоту 2000 метров, лягут в основу следующего этапа разработки. В настоящее время исследователи анализируют износ компонентов из углеродного волокна и производительность генераторов. Полет длился около 30 минут и достиг максимальной высоты 2000 метров над землей.

