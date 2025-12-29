#Казахстан в сравнении
Технологии

Американец спас свою дочь, отследив ее телефон после похищения

Мобильные приложения , фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 03:46 Фото: pixabay
В штате Техас отец сумел найти и спасти свою 15-летнюю дочь, воспользовавшись функцией родительского контроля на ее мобильном телефоне, сообщает Zakon.kz.

Как передает The Guardian, инцидент произошел в пригороде Хьюстона – городе Портер в день Рождества. Подросток вышла выгулять собаку, однако не вернулась домой в назначенное время. Обеспокоенные родители обратились за помощью, а отец параллельно отследил местоположение телефона дочери.

Сигнал привел его в уединенный район соседнего округа Харрис, примерно в трех километрах от дома. Там мужчина обнаружил свою дочь и ее собаку в пикапе вместе с частично обнаженным неизвестным. Девочке удалось вырваться и убежать к отцу, после чего тот немедленно вызвал полицию.

"Злоумышленник угрожал подростку ножом и силой затащил ее в автомобиль", – установило следствие.

Очевидцы похищения помогли правоохранителям, предоставив описание машины и водителя. Подозреваемым оказался 23-летний житель Портера Джованни Росалес Эспиноса.

"Мужчину задержали без сопротивления. Ему предъявлены обвинения в похищении при отягчающих обстоятельствах и непристойных действиях в отношении несовершеннолетней. Подозреваемый остается под стражей", – говорится в публикации.

Тем временем полицейские Китая получили ИИ-очки для моментальной проверки машин.

Фото Алия Абди
Алия Абди
