Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Американец угнал самолет из аэропорта, пролетел 130 км и разбился насмерть

Американец угнал самолет и разбился на нем насмерть Фото: wikimedia
В США потерпел крушение самолет, угнанный из аэропорта в штате Техас. Угонщик успел долететь до границы штата, прежде чем потерял управление. 23-летний мужчина погиб, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает NBC News, на границе американских штатов Техас и Оклахома нашли фрагменты самолета, угнанного из аэропорта в окрестностях Далласа. Самолет потерпел крушение спустя полтора часа после взлета. Угонщик погиб.

Легкий пассажирский самолет Cessna 172 угнали из аэропорта Аддисон к северу от Далласа вечером 24 января. Угонщик сумел поднять его в воздух, но спустя примерно полтора часа самолет пропал с радаров. Его обломки обнаружили 26 января.

По данным Техасского департамента общественной безопасности, самолет пролетел 80 миль (около 130 километров), прежде чем потерпел крушение возле границы Техаса с Оклахомой. На борту, кроме угонщика, никого не было. Укравший самолет мужчина погиб. Обстоятельства происшествия расследуют национальная авиационная администрация США и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Личность угонщика установили: им оказался 23-летний уроженец штата Северная Каролина. Зачем ему потребовалось красть самолет, пока так и не известно. Диспетчеры выходили на связь с угонщиком, но он отказался слушать их указания и отключил связь, заявив, что "просто отправится в Восточный Техас".

Ранее российский пилот, чудом выживший при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане, рассказал подробности авиакатастрофы.

Читайте также

Король Великобритании успешно перенес операцию
Король Великобритании успешно перенес операцию
МВД России объявило в розыск писателя Бориса Акунина
МВД России объявило в розыск писателя Бориса Акунина
Ситуация в Украине: Киев и Москва совершили обмен тел военнослужащих
Ситуация в Украине: Киев и Москва совершили обмен телами военнослужащих
Никита Дробны
США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
продюсер
Фотографии Аши Матай и ее мамы на юбилее Баян Алагузовой обсуждает Казнет
Жители Алматы вновь ощутили подземные толчки
Жители Алматы вновь ощутили землетрясение
Хейтеры набросились на мужа Баян Алагузовой
Хейтеры набросились на мужа Баян Алагузовой
"Кселл" делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Kcell делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: