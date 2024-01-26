Американец угнал самолет из аэропорта, пролетел 130 км и разбился насмерть

В США потерпел крушение самолет, угнанный из аэропорта в штате Техас. Угонщик успел долететь до границы штата, прежде чем потерял управление. 23-летний мужчина погиб, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает NBC News, на границе американских штатов Техас и Оклахома нашли фрагменты самолета, угнанного из аэропорта в окрестностях Далласа. Самолет потерпел крушение спустя полтора часа после взлета. Угонщик погиб.

Легкий пассажирский самолет Cessna 172 угнали из аэропорта Аддисон к северу от Далласа вечером 24 января. Угонщик сумел поднять его в воздух, но спустя примерно полтора часа самолет пропал с радаров. Его обломки обнаружили 26 января.

По данным Техасского департамента общественной безопасности, самолет пролетел 80 миль (около 130 километров), прежде чем потерпел крушение возле границы Техаса с Оклахомой. На борту, кроме угонщика, никого не было. Укравший самолет мужчина погиб. Обстоятельства происшествия расследуют национальная авиационная администрация США и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Личность угонщика установили: им оказался 23-летний уроженец штата Северная Каролина. Зачем ему потребовалось красть самолет, пока так и не известно. Диспетчеры выходили на связь с угонщиком, но он отказался слушать их указания и отключил связь, заявив, что "просто отправится в Восточный Техас".

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