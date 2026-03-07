Российская актриса Екатерина Ведунова и ее дочь погибли в ДТП

Российская актриса театра и кино Екатерина Ведунова и ее дочь Элина Найт погибли в автокатастрофе, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила артистка Марианна Прядко-Белоусова.

"Новость, как гром, как удар током. 4 марта в автокатастрофе погибла моя однокурсница, наша милая, всеми любимая "Котя", Екатерина Ведунова... Погибла и дочь Катюши Элина. Невозможно поверить", – написала Прядко-Белоусова на своей странице во "ВКонтакте".

Она отметила, что Ведунова была добрым человеком, который всегда проявлял сочувствие и поддерживал окружающих.

"Веселая всегда-всегда, хохотушка, друг... Наша. Абсолютно все, кто знал ее, искренне ее любили. И она так любила всех, и так любила жизнь, а у Элиши только все начиналось", – добавила она.

По словам Прядко-Белоусовой, Ведунова была талантливой, яркой и харизматичной актрисой.

"Все так страшно оборвалось... Как же так? Катюша, Элиша… Светлая память. Соболезнования близким. Навсегда в сердце", – заключила она.

Екатерина Ведунова родилась 9 июля 1980 года. В 2004 году она окончила театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Собинова, после чего работала в Балаковском драматическом театре. Позже стала актрисой Московского современного художественного театра.

Ведунова также снималась в сериалах "Склифосовский", "Универ. Новая общага", "СашаТаня", "Великолепная пятерка", "Чернобыль" и других.