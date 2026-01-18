#Казахстан в сравнении
Мир

Крупнейший в мире сапфир представили в Шри-Ланке

сапфир, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2026 15:30 Фото: скриншот видео
Шри-Ланка представила редкий фиолетовый звездчатый сапфир, который, как утверждается, является самым большим в своем роде, сообщает Zakon.kz.

КОЛОМБО, Шри-Ланка (AP) – В субботу в столице Шри-Ланки владельцы представили фиолетовый звездчатый сапфир весом 3563 карата, который, как утверждается, является крупнейшим в мире в своем роде. Они готовы продать этот драгоценный камень, стоимость которого оценивается как минимум в 300 миллионов долларов, пишет Associated Press.

По словам консультанта-геммолога Ашана Амарасингхе, этот круглый драгоценный камень, получивший название "Звезда Чистой Земли", является крупнейшим в мире зарегистрированным природным фиолетовым звездчатым сапфиром.

"Это самый большой фиолетовый звездчатый сапфир в своем роде", – сказал он СМИ, добавив, что камень "демонстрирует четко выраженный астеризм. Он имеет шестилучевой астеризм. Это нечто особенное по сравнению со всеми другими камнями".

Отполированный драгоценный камень принадлежит команде "Звезда Чистой Земли", которая желает остаться анонимной из соображений безопасности.

Один из владельцев заявил, что драгоценный камень был найден в 2023 году в карьере недалеко от отдаленного шри-ланкийского города Ратнапура, известного как "город драгоценных камней".

Он был приобретен вместе с другими драгоценными камнями в 2023 году, и примерно два года спустя владельцы обнаружили, что это особый камень. Затем они получили сертификаты в двух лабораториях.

Амарасингхе заявил, что, по оценкам международных оценщиков, стоимость камня составляет от 300 до 400 миллионов долларов. Шри-ланкийские сапфиры известны своим уникальным цветом, чистотой и блеском.

Золотой стандарт: почему ювелирному бизнесу Центральной Азии выгоднее работать в Казахстане – читайте в статье.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
