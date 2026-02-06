Прорыв в реабилитации: казахстанский экзоскелет выходит на рынок

Инновационный медицинский экзоскелет Astana Gait Exoskeleton Assisted Rehabilitation (A.GEAR), разработанный учеными Nazarbayev University (NU), официально завершил все этапы государственной регистрации и готов к массовому производству.

Устройство предназначено для реабилитации пациентов после инсульта и людей с нарушениями опорно-двигательной системы и уже получило регистрационное удостоверение после положительной экспертизы Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС).

A.GEAR – одно из немногих отечественных высокотехнологичных медицинских устройств, полностью готовых к клиническому применению. Его стоимость в несколько раз ниже зарубежных аналогов, что делает передовые реабилитационные технологии более доступными для системы здравоохранения Казахстана и позволяет сократить зависимость от дорогостоящего импорта.

Фото: Nazarbayev University

"Во всем мире путь от научной идеи до внедрения медицинских устройств занимает 10-15 лет. Нам удалось пройти его всего за четыре года – от лаборатории до сертифицированного медицинского продукта", – отметил руководитель проекта, профессор NU Прашант Джамвал.

По его словам, экзоскелет способен заменить импортные реабилитационные роботы, сэкономить миллионы долларов бюджетных средств и расширить доступ пациентов по всей стране к современным методам восстановления.

Разработка экзоскелета началась в конце 2021 года в Центре компетенций в области исследований медицинской робототехники (CEMRR) NU. Коммерциализацию проекта осуществляет ТОО Robotics and Artificial Intelligence под руководством выпускника NU Шынгыса Даулетбаева.

Президент Nazarbayev University профессор Вакар Ахмад подчеркнул значимость проекта:

"Мы гордимся тем, что ученые нашего университета входят в топ 2% лучших исследователей мира. Их разработки не только способствуют развитию Казахстана, но и вносят вклад в глобальный прогресс в области медицины и технологий".

Клинические испытания A.GEAR проводились в медицинских учреждениях Караганды и Астаны с участием пациентов после инсульта и подростков с диагнозом "детский церебральный паралич". После успешного завершения технических и клинических испытаний и получения регистрационного удостоверения команда проекта приступила к подготовке долгосрочного контракта с ТОО "СК-Фармация" и поиску дистрибьютора.

В 2026 году на базе Технопарка Nazarbayev University планируется производство не менее пяти экзоскелетов с возможностью увеличения объемов для последующих поставок в медицинские учреждения, постепенно заменяя более дорогое импортное оборудование.