Прорыв в реабилитации: казахстанский экзоскелет выходит на рынок
Устройство предназначено для реабилитации пациентов после инсульта и людей с нарушениями опорно-двигательной системы и уже получило регистрационное удостоверение после положительной экспертизы Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС).
A.GEAR – одно из немногих отечественных высокотехнологичных медицинских устройств, полностью готовых к клиническому применению. Его стоимость в несколько раз ниже зарубежных аналогов, что делает передовые реабилитационные технологии более доступными для системы здравоохранения Казахстана и позволяет сократить зависимость от дорогостоящего импорта.
Фото: Nazarbayev University
"Во всем мире путь от научной идеи до внедрения медицинских устройств занимает 10-15 лет. Нам удалось пройти его всего за четыре года – от лаборатории до сертифицированного медицинского продукта", – отметил руководитель проекта, профессор NU Прашант Джамвал.
По его словам, экзоскелет способен заменить импортные реабилитационные роботы, сэкономить миллионы долларов бюджетных средств и расширить доступ пациентов по всей стране к современным методам восстановления.
Разработка экзоскелета началась в конце 2021 года в Центре компетенций в области исследований медицинской робототехники (CEMRR) NU. Коммерциализацию проекта осуществляет ТОО Robotics and Artificial Intelligence под руководством выпускника NU Шынгыса Даулетбаева.
Президент Nazarbayev University профессор Вакар Ахмад подчеркнул значимость проекта:
"Мы гордимся тем, что ученые нашего университета входят в топ 2% лучших исследователей мира. Их разработки не только способствуют развитию Казахстана, но и вносят вклад в глобальный прогресс в области медицины и технологий".
В 2026 году на базе Технопарка Nazarbayev University планируется производство не менее пяти экзоскелетов с возможностью увеличения объемов для последующих поставок в медицинские учреждения, постепенно заменяя более дорогое импортное оборудование.
Фото: Nazarbayev University