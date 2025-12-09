#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
508.3
592.17
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
508.3
592.17
6.63
События

Казахстанские ученые превратили сельхозотходы в наноматериалы будущего

разработки ученые, наука, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 09:53 Фото: gov.kz
Ученые одного из крупнейших университетов Казахстана Satbayev University разработали инновационный способ получения материалов нового поколения из жома сахарной свеклы – основного отхода сахарного производства, который составляет до 80% образуемой биомассы, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным Министерства науки и высшего образования, постдокторант Faisal Kholiya и докторант PhD Меруерт Иманбек под руководством ассоциированного профессора Саны Кабдрахмановой, используя современные методы гидротермального синтеза, получили высококачественный пектин, пригодный для пищевых и фармацевтических целей, целлюлозу с выходом около 35%, а также фотолюминесцентные углеродные квантовые точки размером 8-14 нанометров.

Известно, что полученные материалы могут широко применяться в технологиях сохранения пищевых продуктов, системах доставки лекарственных веществ, передовой визуальной медицине и в области прикладных нанотехнологических инноваций.

"Наш проект является ярким примером превращения сельскохозяйственных отходов в высококачественные премиум-материалы", – отметила руководитель проекта Сана Кабдрахманова.

Фото: gov.kz

Научное исследование выполнено в Международном R&D-центре передовых функциональных материалов и их композитов, действующем на базе кафедры химических процессов и промышленной экологии Института горного дела и металлургии им. О. Байконурова Satbayev University.

Результаты исследования доказали, что переработка сельскохозяйственных отходов – это устойчивый и экономически эффективный процесс, который можно полностью реализовать на промышленном уровне.

Фото: gov.kz

Не так давно мы рассказывали, что школьница гимназии №79 из Алматы Дана Кадырбек разработала устройство для сбора воды из атмосферы с помощью современных наноматериалов. Ее проект поддержало Министерство водных ресурсов и ирригации.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Ученые превратили алюминиевые банки и морскую воду в экологичное топливо
11:29, 28 июля 2024
Ученые превратили алюминиевые банки и морскую воду в экологичное топливо
Ученые рассчитали, из-за чего в итоге погибнет человечество
07:10, 20 ноября 2025
Ученые рассчитали, из-за чего в итоге погибнет человечество
Фермеры просят президента вмешаться в сахарный кризис в Казахстане
11:51, 06 сентября 2023
Фермеры просят президента вмешаться в сахарный кризис в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: