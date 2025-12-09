Казахстанские ученые превратили сельхозотходы в наноматериалы будущего

Ученые одного из крупнейших университетов Казахстана Satbayev University разработали инновационный способ получения материалов нового поколения из жома сахарной свеклы – основного отхода сахарного производства, который составляет до 80% образуемой биомассы, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным Министерства науки и высшего образования, постдокторант Faisal Kholiya и докторант PhD Меруерт Иманбек под руководством ассоциированного профессора Саны Кабдрахмановой, используя современные методы гидротермального синтеза, получили высококачественный пектин, пригодный для пищевых и фармацевтических целей, целлюлозу с выходом около 35%, а также фотолюминесцентные углеродные квантовые точки размером 8-14 нанометров.

Известно, что полученные материалы могут широко применяться в технологиях сохранения пищевых продуктов, системах доставки лекарственных веществ, передовой визуальной медицине и в области прикладных нанотехнологических инноваций.

"Наш проект является ярким примером превращения сельскохозяйственных отходов в высококачественные премиум-материалы", – отметила руководитель проекта Сана Кабдрахманова.

Фото: gov.kz

Научное исследование выполнено в Международном R&D-центре передовых функциональных материалов и их композитов, действующем на базе кафедры химических процессов и промышленной экологии Института горного дела и металлургии им. О. Байконурова Satbayev University.

Результаты исследования доказали, что переработка сельскохозяйственных отходов – это устойчивый и экономически эффективный процесс, который можно полностью реализовать на промышленном уровне.

Фото: gov.kz

Не так давно мы рассказывали, что школьница гимназии №79 из Алматы Дана Кадырбек разработала устройство для сбора воды из атмосферы с помощью современных наноматериалов. Ее проект поддержало Министерство водных ресурсов и ирригации.