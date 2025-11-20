Дональд Трамп так впечатлился Роналду, что сделал с ним ИИ-видео

79-летний президент США Дональд Трамп опубликовал видео с нападающим сборной Португалии и саудовского "Аль‑Насра" Криштиану Роналду, которое сгенерировал искусственный интеллект, сообщает Zakon.kz.

В подписи к видео Трамп поделился своими эмоциями от встречи с известным спортсменом.

"Роналду – отличный человек. Был рад встретиться с ним в Белом доме. Очень умный и классный!" Дональд Трамп

Несколько дней ранее Роналду стал одним из специальных гостей торжественного ужина в Белом доме, организованного в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

Один из лучших футболистов всех времен и 47-й президент США даже сделали совместное фото в Овальном кабинете. Позднее Роналду поблагодарил Трампа за оказанный ему прием.

Материал по теме Впервые в США после обвинений в изнасиловании: Роналду произвел фурор в Овальном кабинете

Стоит отметить, что на торжественном ужине Трамп отметил влияние Криштиану Роналдо на его младшего сына Бэррона.