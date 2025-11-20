Дональд Трамп так впечатлился Роналду, что сделал с ним ИИ-видео
Фото: Instagram/cristiano
79-летний президент США Дональд Трамп опубликовал видео с нападающим сборной Португалии и саудовского "Аль‑Насра" Криштиану Роналду, которое сгенерировал искусственный интеллект, сообщает Zakon.kz.
В подписи к видео Трамп поделился своими эмоциями от встречи с известным спортсменом.
"Роналду – отличный человек. Был рад встретиться с ним в Белом доме. Очень умный и классный!"Дональд Трамп
Несколько дней ранее Роналду стал одним из специальных гостей торжественного ужина в Белом доме, организованного в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
Один из лучших футболистов всех времен и 47-й президент США даже сделали совместное фото в Овальном кабинете. Позднее Роналду поблагодарил Трампа за оказанный ему прием.
Материал по теме
Впервые в США после обвинений в изнасиловании: Роналду произвел фурор в Овальном кабинете
Стоит отметить, что на торжественном ужине Трамп отметил влияние Криштиану Роналдо на его младшего сына Бэррона.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript