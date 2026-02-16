#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
496
588.01
6.42
Технологии

Город для кошек с метро и спа-салоном построил блогер из Китая

Город для кошек, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 07:25 Фото: Facebook/xingzhilei
Китайский блогер Си за два года построил отдельный город для своих кошек, сообщает Zakon.kz.

Судя по видео на его YouTube-канале, парень придумывает миниатюры и проекты для себя и своей семьи, а также для своих собак, кошек и хомяков. Квартиры там с камерами, роботами-пылесосами и элементами умного дома.

В "Кошачьем городе" уже работают кинотеатр, супермаркет, банк, парк аттракционов и спа. Но больше всего подписчики блогера восхищены отдельным городом для котов. Внутри уже есть свой Макдональдс, кинотеатр, бильярдная, банк и парковка.

А главный апгрейд – настоящее мини-метро.

"Кот сел, доехал и вышел у своей квартиры", – комментирует свое недавнее достижение блогер.

На личной станции мейн-куна есть эскалатор, турникеты, платформа и даже движущийся поезд. На создание станции понадобилось четыре месяца.

В Китае оранжевый цвет iPhone стал настоящим хитом. Пользователи соцсетей прозвали его "оранжевый Hermès".

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Китаянка с социальной тревожностью накормила 120 кошек остатками со 100 свадеб
19:57, 15 декабря 2025
Китаянка с социальной тревожностью накормила 120 кошек остатками со 100 свадеб
Как за пять недель построили новый поселок для пострадавших от паводков, показал блогер
19:47, 07 июня 2024
Как за пять недель построили новый поселок для пострадавших от паводков, показал блогер
Самые дорогие породы кошек
10:42, 16 октября 2024
Самые дорогие породы кошек
