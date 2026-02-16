Город для кошек с метро и спа-салоном построил блогер из Китая

Китайский блогер Си за два года построил отдельный город для своих кошек, сообщает Zakon.kz.

Судя по видео на его YouTube-канале, парень придумывает миниатюры и проекты для себя и своей семьи, а также для своих собак, кошек и хомяков. Квартиры там с камерами, роботами-пылесосами и элементами умного дома.

В "Кошачьем городе" уже работают кинотеатр, супермаркет, банк, парк аттракционов и спа. Но больше всего подписчики блогера восхищены отдельным городом для котов. Внутри уже есть свой Макдональдс, кинотеатр, бильярдная, банк и парковка.

А главный апгрейд – настоящее мини-метро.

"Кот сел, доехал и вышел у своей квартиры", – комментирует свое недавнее достижение блогер.

На личной станции мейн-куна есть эскалатор, турникеты, платформа и даже движущийся поезд. На создание станции понадобилось четыре месяца.

