Город для кошек с метро и спа-салоном построил блогер из Китая
Китайский блогер Си за два года построил отдельный город для своих кошек, сообщает Zakon.kz.
Судя по видео на его YouTube-канале, парень придумывает миниатюры и проекты для себя и своей семьи, а также для своих собак, кошек и хомяков. Квартиры там с камерами, роботами-пылесосами и элементами умного дома.
В "Кошачьем городе" уже работают кинотеатр, супермаркет, банк, парк аттракционов и спа. Но больше всего подписчики блогера восхищены отдельным городом для котов. Внутри уже есть свой Макдональдс, кинотеатр, бильярдная, банк и парковка.
А главный апгрейд – настоящее мини-метро.
"Кот сел, доехал и вышел у своей квартиры", – комментирует свое недавнее достижение блогер.
На личной станции мейн-куна есть эскалатор, турникеты, платформа и даже движущийся поезд. На создание станции понадобилось четыре месяца.
