Робот упал на сцене во время презентации в Москве

В Москве 10 ноября представили первого человекоподобного робота и он сразу упал на сцене, сообщает Zakon.kz.

"Айдол" вышел под музыку из "Рокки", попытался помахать рукой и потерял равновесие. Разработчики объяснили, что сбой вызвали стереокамеры, не справившиеся с освещением.

Russian Humanoid Robot "IDOL" Chugs Too Much Vodka, Face-Plants on Moscow Stage 🇷🇺🤖🥴



At its official unveiling in Moscow, the Russian humanoid robot IDOL took the stage to the soundtrack of Rocky—but after just a few steps, it fell over. pic.twitter.com/miOiP9AYtd — DriveGreenLiveGreen (@DriveGreen80167) November 12, 2025

"Он похож на любого из нас в пятницу", – пошутили в комментариях.

Известно, что в его корпусе расположен аккумуляторный блок на 48 вольт емкостью 2,1 тыс. киловатт-часов, что обеспечивает бесперебойную работу на протяжении шести часов. Также в его лице 19 сервоприводов, которые способны выражать весь спектр эмоций робота. В представленном экземпляре 77% российских компонентов.

