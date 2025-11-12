#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Робот упал на сцене во время презентации в Москве

В Москве робот упал на сцене, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 03:33 Фото: Валерий Шарифулин
В Москве 10 ноября представили первого человекоподобного робота и он сразу упал на сцене, сообщает Zakon.kz.

"Айдол" вышел под музыку из "Рокки", попытался помахать рукой и потерял равновесие. Разработчики объяснили, что сбой вызвали стереокамеры, не справившиеся с освещением.

"Он похож на любого из нас в пятницу", – пошутили в комментариях.

Известно, что в его корпусе расположен аккумуляторный блок на 48 вольт емкостью 2,1 тыс. киловатт-часов, что обеспечивает бесперебойную работу на протяжении шести часов. Также в его лице 19 сервоприводов, которые способны выражать весь спектр эмоций робота. В представленном экземпляре 77% российских компонентов.

Ранее уникальный снимок кратера Непер, расположенного в восточной части видимой стороны Луны, поразил специалистов "Роскосмоса" своим размером.

Алия Абди
Алия Абди
