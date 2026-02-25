#Референдум-2026
Технологии

Макдональдс на время Рамадана спрятал еду с билбордов в Германии

Ораза, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 04:14 Фото: MarketingMind
В Германии компания McDonald's показывает еду на своих рекламных билбордах только после наступления темноты во время Рамадана, сообщает Zakon.kz.

Новая рекламная кампания на открытом воздухе, в рамках которой цифровые рекламные щиты синхронизируются с солнцем, чтобы показывать еду только после наступления темноты во время Рамадана, пришлась по вкусу постящимся мусульманам. Об этом передает Newsweek.

Цифровые наружные рекламные плакаты запрограммированы таким образом, что в дневные часы упаковки бренда были показаны либо пустыми, либо в закрытом виде. После захода солнца те же самые упаковки "наполняются" в режиме реального времени. В момент, когда мусульмане прерывают свой ежедневный пост, упаковки бренда наполняются картофелем фри и бургерами.

Как это выглядит в утреннее и вечернее время, показали в соцсетях очевидцы.

Фото: Х/MediaCat

"Технологию разработало немецкое агентство Scholz & Friends, концепция которого основана на удалении самого узнаваемого визуального элемента McDonald's – еды в знак уважения к тем, кто соблюдает Рамадан", – говорится в публикации.

По данным издания, в Германии этот религиозный праздник ежегодно отмечают около шести миллионов мусульман.

Священный месяц Рамадан в этом году начался 19 февраля. В Управлении общественного здравоохранения Астаны рассказали, как правильно питаться во время поста.

Фото Алия Абди
Алия Абди
