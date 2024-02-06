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Американка отсудила 4,4 млн долларов у "Макдональдса"

Американка отсудила у McDonald's 4,4 млн долларов Фото: pixabay
Компания McDonald's выплатит 4,4 млн долларов несовершеннолетней девушке, которая подверглась сексуальному насилию в одном из ресторанов всемирно известной сети, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ABC News 6 февраля, несовершеннолетняя американка отсудила 4,4 млн долларов у компании McDonald's. Девушка требовала компенсации за сексуальное насилие, которому подверглась в одном из ресторанов быстрого питания в 2021 году, когда ей было 14 лет. Напавший на нее менеджер McDonald's числился в реестре осужденных за половые преступления, но компания все равно взяла его на работу.

Сделку с потерпевшей заключила фирма Rice Enterprises, работающая по франшизе от McDonald's, в чьем ресторане и произошло нападение. После скандального происшествия выяснилось, что работодатель не проверил наличие судимости у кандидата на вакансию менеджера, прежде чем принять его на работу.

Девушка, которой на момент преступления было 14 лет, подрабатывала в ресторане сети McDonald's с 2020 года. В 2021-м 44-летний менеджер ресторана, который до этого отбывал срок за сексуальное насилие над 10-летней девочкой, напал на нее в туалете заведения. Мужчину судили и признали виновным, сейчас он находится в тюрьме.

После скандала в Rice Enterprises заявили, что "удвоили усилия" по борьбе с харассментом в своих заведениях и по предварительной проверке кандидатов на вакантные рабочие места. Кроме того, сотрудников начнут обучать приемам борьбы с домогательствами.

В головном американском офисе McDonald's выступили с заявлением, в котором назвали происшествие абсолютно неприемлемым и пообещали принять меры, в том числе по более строгому контролю за работой франшизных ресторанов.

Рестораны McDonald's в Казахстане закрылись в начале января 2023 года из-за проблем с поставками. В ноябре 2023-го бывшие заведения McDonald's в стране получили новое название.

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