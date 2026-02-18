Казахстанцам рассказали об ошибках во время Оразы, которые могут разрушить здоровье

Священный месяц Рамадан в этом году начинается 19 февраля. В столичном Управлении общественного здравоохранения рассказали, как правильно питаться во время поста, сообщает Zakon.kz.

По словам специалистов, соблюдение Оразы может положительно влиять на здоровье и работу пищеварительной системы. В этот период активизируются внутренние ресурсы организма, снижается жировая масса и происходит естественное очищение. Однако для сохранения иммунитета важно придерживаться принципов сбалансированного питания.

Врач-диетолог Жанна Нурберген отметила, что в рационе обязательно должны присутствовать белковые продукты – мясо, рыба, яйца и бобовые. Их рекомендуется употреблять 2-3 раза в день. Также важно включать полезные жиры, такие как нерафинированные растительные масла и сливочное масло, а также сложные углеводы – цельнозерновой хлеб, крупы и овощи.

Специалист советует отказаться от продуктов с нитритной солью, включая колбасы и сосиски, сладостей, изделий из белой муки, сладких и энергетических напитков, а также жирных жареных блюд и соусов.

Начинать ифтар рекомендуется с теплой воды и фиников, после чего сделать паузу около 15 минут. Перед основным блюдом полезно съесть овощной салат, богатый клетчаткой.

В качестве основного питания подойдут бульоны, мясо, рыба, курица, крупы, овощи и фрукты. Есть лучше небольшими порциями в течение вечера, добавляя в рацион полезные жиры, например, оливковое масло, авокадо и орехи. В период между ифтаром и сухуром рекомендуется выпивать до трех литров воды.

На сухур лучше выбирать продукты, обеспечивающие длительное чувство сытости и не вызывающие жажду. Это овсянка, гречка, рис, перловка, яйца, молочные продукты без сахара и цельнозерновой хлеб.

Врачи отмечают, что умеренное питание во время поста способствует восстановлению работы желудочно-кишечного тракта. При наличии хронических заболеваний перед соблюдением поста рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Ранее Минздрав обратился к казахстанцам перед началом Рамазана.

