Крупнейший парусный круизный лайнер побил небывалый рекорд скорости

Парусный круизный лайнер Orient Express Corinthian, которому предстоит стать крупнейшим судном такого типа в мире, установил новый скоростной рекорд для парусных судов сопоставимых размеров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, длина судна составляет порядка 220 метров, а валовая вместимость – 25 200 тонн. На борту лайнера смогут разместиться 110 пассажиров, для которых предусмотрено 54 роскошных люкса.

Главной особенностью судна стала система парусов Solid Sail, разработанная французской судостроительной компанией Chantiers de l’Atlantique . Она включает три мачты, несущие паруса общей площадью почти 4 500 квадратных метров. Когда силы ветра недостаточно, судно может использовать вспомогательный двигатель, работающий на сжиженном природном газе.

Во время недавних ходовых испытаний судно развило скорость почти 22 км в час исключительно под парусами. По словам судостроителей, это беспрецедентный показатель для парусного лайнера такого размера. После ввода в эксплуатацию его максимальная скорость, как ожидается, достигнет около 32 км в час.

