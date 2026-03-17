Технологии

Крупнейший парусный круизный лайнер побил небывалый рекорд скорости

Парусный круизный лайнер Orient Express Corinthian, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 08:39 Фото: Orient Express
Парусный круизный лайнер Orient Express Corinthian, которому предстоит стать крупнейшим судном такого типа в мире, установил новый скоростной рекорд для парусных судов сопоставимых размеров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, длина судна составляет порядка 220 метров, а валовая вместимость – 25 200 тонн. На борту лайнера смогут разместиться 110 пассажиров, для которых предусмотрено 54 роскошных люкса.

Главной особенностью судна стала система парусов Solid Sail, разработанная французской судостроительной компанией Chantiers de l’Atlantique. Она включает три мачты, несущие паруса общей площадью почти 4 500 квадратных метров. Когда силы ветра недостаточно, судно может использовать вспомогательный двигатель, работающий на сжиженном природном газе.

Во время недавних ходовых испытаний судно развило скорость почти 22 км в час исключительно под парусами. По словам судостроителей, это беспрецедентный показатель для парусного лайнера такого размера. После ввода в эксплуатацию его максимальная скорость, как ожидается, достигнет около 32 км в час.

Ранее стало известно, что Mercedes-Benz выпустил электрический минивэн.

Аксинья Титова
