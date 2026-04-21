Наука и технологии

Разрушился крупнейший в мире айсберг

Разрушился крупнейший в мире айсберг, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 19:45 Фото: ААНИИ/Вадим Махоров
Крупнейший в мире айсберг А23а раскололся на мелкие части. Таким образом, глыба льда уменьшилась сразу в 100 раз, сообщает Zakon.kz.

Крупнейший в мире айсберг А23а, за судьбой которого ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института наблюдали последние 40 лет, завершает свою историю. Ледяной гигант раскололся на мелкие части, потеряв за период своего существования 99% площади. О происшествии рассказал Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 21 апреля 2026 года.

"Еще в прошлом году айсберг А23а оставался самым большим в мире, но в сентябре прошлого года утратил этот статус. В январе площадь айсберга составляла около 1300 кв. км. К настоящему моменту его площадь составляет менее 50 кв. км. Сейчас айсберг А23а продолжает дрейфовать по чистой воде и раскалывается буквально на глазах. За последние три месяца он преодолел расстояние около 1000 км, пересек границу Южного и Атлантического океанов и находится в районе 49° южной широты", – прокомментировала главный специалист Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полина Солощук.

Фото: ААНИИ/Полина Солощук

Специалисты отметили: айсберг А23а в 1986 году откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера. На момент образования его площадь составляла 4170 кв. км. Для сравнения: это почти вдвое больше территории Санкт-Петербурга.

Более 30 лет ледяной гигант находился на мели в центральной части моря Уэдделла, а потом начал движение вдоль береговой линии Антарктиды. К середине ноября 2023-го айсберг вынесло на чистую воду. Далее он дрейфовал в северном направлении и к началу 2025 года приблизился к острову Южная Георгия. В 80 км от него А23а повторно сел на мель, где находился с января по май 2025-го. Затем продолжил дрейф, огибая остров с восточной стороны.

Ранее удивительную находку обнаружили под антарктическим ледником.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
