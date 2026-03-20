Технологии

Роботы соревнуются в асык ату и кыз куу в Уральске

Роботы соревнуются в асык ату и кыз куу в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 19:43 Фото: pixabay
В Уральске прошли необычные соревнования, в которых за награды боролись роботы, сообщает Zakon.kz.

"Мой город" рассказал, что в уральском спортивном комплексе "Жайык Арена" стартовали областные соревнования по робототехнике "NatRoboCom-2026". Они объединяют искусственный интеллект и национальные игры.

Участники представили роботов, которые выполняют традиционные казахские игры с помощью современных технологий.

Соревнования проходят по четырем категориям:

  • Робо асык ату.
  • Робо перетягивание каната.
  • Робо кыз куу.
  • Робо ак суйек.

"В областном этапе участвуют победители районных и городских отборочных туров, команды образовательных учреждений и воспитанники областного центра детского технического творчества. Всего – 70 школьников", – пишет издание.

Дети разных возрастов представляют свои проекты. Некоторые роботы оформлены в национальном стиле – с орнаментами и даже тюбетейками. Зал тоже оформлен в национальной тематике.

Победители поедут представлять область на республиканском уровне.

Ранее сообщалось, что китайская компания из Ханчжоу DEEP Robotics представила робота-лошадь, способного перевозить груз весом до 50 кг.

Читайте также
На чемпионате "Битва роботов" в России загорелись три робота
05:50, 27 октября 2024
На чемпионате "Битва роботов" в России загорелись три робота
Людей в Amazon почти заменили роботы
07:06, 04 июля 2025
Людей в Amazon почти заменили роботы
Робот-пылесос "сбежал" после землетрясения в Калифорнии
03:00, 08 декабря 2024
Робот-пылесос "сбежал" после землетрясения в Калифорнии
Последние
Популярные
Читайте также
"Ордабасы" обыграл "Кайсар" и возглавил КПЛ-2026
19:54, Сегодня
"Ордабасы" обыграл "Кайсар" и возглавил КПЛ-2026
Титулованный дзюдоист из Казахстана стал победителем турнира Grand Slam в Грузии
19:49, Сегодня
Титулованный дзюдоист из Казахстана стал победителем турнира Grand Slam в Грузии
Карлос Алькарас высказался о грунтовых турнирах в Южной Америке
19:19, Сегодня
Карлос Алькарас высказался о грунтовых турнирах в Южной Америке
Два действующих чемпиона Казахстана по греко-римской борьбе не поедут на чемпионат Азии
19:09, Сегодня
Два действующих чемпиона Казахстана по греко-римской борьбе не поедут на чемпионат Азии
