Роботы соревнуются в асык ату и кыз куу в Уральске

В Уральске прошли необычные соревнования, в которых за награды боролись роботы, сообщает Zakon.kz.

"Мой город" рассказал, что в уральском спортивном комплексе "Жайык Арена" стартовали областные соревнования по робототехнике "NatRoboCom-2026". Они объединяют искусственный интеллект и национальные игры.

Участники представили роботов, которые выполняют традиционные казахские игры с помощью современных технологий.

Соревнования проходят по четырем категориям:

Робо асык ату.

Робо перетягивание каната.

Робо кыз куу.

Робо ак суйек.

"В областном этапе участвуют победители районных и городских отборочных туров, команды образовательных учреждений и воспитанники областного центра детского технического творчества. Всего – 70 школьников", – пишет издание.

Дети разных возрастов представляют свои проекты. Некоторые роботы оформлены в национальном стиле – с орнаментами и даже тюбетейками. Зал тоже оформлен в национальной тематике.

Победители поедут представлять область на республиканском уровне.

