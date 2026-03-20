Роботы соревнуются в асык ату и кыз куу в Уральске
Фото: pixabay
В Уральске прошли необычные соревнования, в которых за награды боролись роботы, сообщает Zakon.kz.
"Мой город" рассказал, что в уральском спортивном комплексе "Жайык Арена" стартовали областные соревнования по робототехнике "NatRoboCom-2026". Они объединяют искусственный интеллект и национальные игры.
Участники представили роботов, которые выполняют традиционные казахские игры с помощью современных технологий.
Соревнования проходят по четырем категориям:
- Робо асык ату.
- Робо перетягивание каната.
- Робо кыз куу.
- Робо ак суйек.
"В областном этапе участвуют победители районных и городских отборочных туров, команды образовательных учреждений и воспитанники областного центра детского технического творчества. Всего – 70 школьников", – пишет издание.
Дети разных возрастов представляют свои проекты. Некоторые роботы оформлены в национальном стиле – с орнаментами и даже тюбетейками. Зал тоже оформлен в национальной тематике.
Победители поедут представлять область на республиканском уровне.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript