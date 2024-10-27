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На чемпионате "Битва роботов" в России загорелись три робота

Екатеринбург, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 05:50 Фото: e1.ru
26 октября в Екатеринбурге три робота загорелись во время чемпионата "Битва роботов", сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС России, опубликованной в официальном Telegram-канале ведомства, во время развлекательного шоу около полудня сначала загорелся зарядный блок одного из роботов. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание площадью 0,5 кв.м. В результате инцидента никто не пострадал.

"Развлекательное шоу превратилось в огненное", – пошутили в ведомстве и уточнили, что загоревшегося робота самостоятельно потушила администрация мероприятия.

Спустя еще полчаса уже третий робот загорелся прямо на сцене. Помощь МЧС в этот раз также не понадобилась, возгорание потушили сотрудники администрации.

В этот же день в Кировской области потерпел крушение санитарный вертолет Ми-2.

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