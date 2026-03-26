Технологии

Куртку с рассолом и огурцами выпустил известный бренд

KFC, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 07:25 Фото: yankodesign
KFC в Великобритании выпустил куртку Pickle Puffer, где вместо обычного утеплителя находятся сотни ломтиков маринованных огурцов и зеленый рассол, сообщает Zakon.kz.

По данным Yanko Design, каждый сегмент куртки запечатан, поэтому огурцы свободно перемещаются при движении. Дизайн включает шланг для питья рассола, который проходит по груди, и язычок молнии в форме огурца. Куртка повторяет классический силуэт пуховика, но выглядит как движущийся аквариум с огурцами.

"Проект получился немного безумным, но именно в этом и был смысл", – отметил бренд-менеджер KFC в Великобритании Джеймс Чэннон.

Фото: yankodesign

Еще одна уникальность куртки – она выполнена в единственном экземпляре и не продается.

"Куртку можно выиграть в розыгрыше в Instagram, что само по себе гениально, потому что редкость делает его коллекционным, а конкуренция – контентом", – говорится в сообщении.

По мнению маркетологов, KFC таким образом продает не просто куртку. Они продают новость, повод для обсуждения и момент в социальных сетях, который будет продолжать циркулировать еще долго после того, как начнут портиться соленые огурцы.

24 марта компания IKEA объявила об отзыве своих неароматизированных свечей из магазинов.

Алия Абди
Алия Абди
