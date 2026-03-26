Куртку с рассолом и огурцами выпустил известный бренд

KFC в Великобритании выпустил куртку Pickle Puffer, где вместо обычного утеплителя находятся сотни ломтиков маринованных огурцов и зеленый рассол, сообщает Zakon.kz.

По данным Yanko Design, каждый сегмент куртки запечатан, поэтому огурцы свободно перемещаются при движении. Дизайн включает шланг для питья рассола, который проходит по груди, и язычок молнии в форме огурца. Куртка повторяет классический силуэт пуховика, но выглядит как движущийся аквариум с огурцами.

"Проект получился немного безумным, но именно в этом и был смысл", – отметил бренд-менеджер KFC в Великобритании Джеймс Чэннон.

Фото: yankodesign

Еще одна уникальность куртки – она выполнена в единственном экземпляре и не продается.

"Куртку можно выиграть в розыгрыше в Instagram, что само по себе гениально, потому что редкость делает его коллекционным, а конкуренция – контентом", – говорится в сообщении.

По мнению маркетологов, KFC таким образом продает не просто куртку. Они продают новость, повод для обсуждения и момент в социальных сетях, который будет продолжать циркулировать еще долго после того, как начнут портиться соленые огурцы.

