Куртку с рассолом и огурцами выпустил известный бренд
Фото: yankodesign
KFC в Великобритании выпустил куртку Pickle Puffer, где вместо обычного утеплителя находятся сотни ломтиков маринованных огурцов и зеленый рассол, сообщает Zakon.kz.
По данным Yanko Design, каждый сегмент куртки запечатан, поэтому огурцы свободно перемещаются при движении. Дизайн включает шланг для питья рассола, который проходит по груди, и язычок молнии в форме огурца. Куртка повторяет классический силуэт пуховика, но выглядит как движущийся аквариум с огурцами.
"Проект получился немного безумным, но именно в этом и был смысл", – отметил бренд-менеджер KFC в Великобритании Джеймс Чэннон.
Фото: yankodesign
Еще одна уникальность куртки – она выполнена в единственном экземпляре и не продается.
"Куртку можно выиграть в розыгрыше в Instagram, что само по себе гениально, потому что редкость делает его коллекционным, а конкуренция – контентом", – говорится в сообщении.
По мнению маркетологов, KFC таким образом продает не просто куртку. Они продают новость, повод для обсуждения и момент в социальных сетях, который будет продолжать циркулировать еще долго после того, как начнут портиться соленые огурцы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript