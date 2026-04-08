Технологии

В шахтах Карагандинской области впервые за 8 лет обновляют электровозы

Фото: Qarmet
Компания Qarmet приступила к обновлению парка подземного транспорта на угледобывающих объектах. Первым обновление коснулось шахты "Казахстанская", здесь начали эксплуатацию электровоза марки 2В8-900. По словам сотрудников, это первое масштабное обновление за последние восемь лет.

Шахтные локомотивы – важнейший транспорт в подземных условиях. В горных выработках они перевозят тяжелое горно-шахтное оборудование и людей. От их надежности напрямую зависит стабильность работы предприятия.

Фото: Qarmet

Электровозы 2В8-900 отличаются повышенной мощностью и универсальностью эксплуатации. Техника может работать как в одиночном режиме, так и в спарке, когда два локомотива работают как один. При этом четыре его двигателя функционируют независимо, что увеличивает тяговое усилие и позволяет транспортировать более тяжелые составы.

Фото: Qarmet

"Существенно выросла производительность: если наши старые электровозы перемещали до 8 вагонов за смену, то новые машины способны перевозить до 18 вагонов", – подчеркнул заместитель начальника участка шахты "Казахстанская" Серик Рамазанов.

Электровоз оснащен четырьмя аккумуляторными батареями, которые обеспечивают непрерывную работу в течение всей шестичасовой смены без необходимости подзарядки. Это особенно важно в условиях подземной добычи, где стабильность энергоснабжения критична.

"На этом электровозе установлен модуль регистрации параметров, есть информационное цифровое табло, на котором отображаются все ошибки, и возможные неисправности, что упрощает процесс диагностики ошибок, аварий и соответствующего ремонта", – отметил механик участка рельсового транспорта шахты "Казахстанская" Ильяс Сайфутяров.

Фото: Qarmet

Дополнительно предусмотрена возможность выгрузки данных с бортового компьютера для последующего анализа. Это упрощает контроль за состоянием техники и повышает эффективность ее обслуживания. Отдельное внимание уделено безопасности машинистов. Кабины электровозов выполнены в закрытом исполнении и сконструированы таким образом, что управление возможно только в положении сидя. Это снижает риск травматизма и улучшает условия труда.

По оценкам специалистов шахты "Казахстанская", внедрение электровозов нового поколения уже дает ощутимый результат. Увеличивается объем перевозок, повышается надежность работы и сокращаются простои, связанные с техническими неисправностями.

Обновление подземного транспорта – часть системной модернизации производственных мощностей компании и направлено на повышение эффективности и безопасности горных работ. В текущем году планируется доставка еще 9 единиц такой техники.

Айсулу Омарова
