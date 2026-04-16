Новый солнечный дирижабль провел в стратосфере целых 12 дней

Стартап, занимающийся стратосферными дирижаблями, отправил SE2 в полет протяженностью около 10 300 километров – от Нью-Мексико до побережья Бразилии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, аппарат компании Sceye – высотная платформа SE2, работающая на солнечной энергии, – успешно завершил 12-дневную миссию, в ходе которой поднимался на высоту свыше 15800 метров.

Дирижабль взлетел 25 марта и более 88 часов находился в воздухе над заранее выбранными районами. Полет завершился 6 апреля в международных водах у побережья Бразилии.

По словам разработчиков, этот испытательный полет приблизил компанию к коммерческому использованию аппарата для телекоммуникаций и экологического мониторинга.

Бортовая антенна SceyeCELL обеспечивает высокоскоростную связь из стратосферы, что важно при ликвидации последствий катастроф и чрезвычайных ситуаций. Дирижабли Sceye рассчитаны на пребывание в воздухе в течение месяцев, а в перспективе – и лет.

Аппарат длиной около 82 метров оснащен солнечными панелями на верхней поверхности, которые вырабатывают энергию для зарядки литий-серных аккумуляторов. Эти батареи с удельной энергоемкостью 425 ватт-часов на килограмм питают пропеллер, установленный в хвостовой части.

В компании заявили, что теперь располагают всеми необходимыми данными для перехода к полетам продолжительностью в несколько месяцев.

